De vrouwen achter de Romeo’s: “Mijn man is de arrogantste van de drie” FV

17 oktober 2018

06u47

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Vijftien jaar geleden begonnen ze heel bescheiden aan hun weg, die van hen de populairste mannengroep van Vlaanderen maakte. Nu vieren De Romeo’s hun jubileum. Dag Allemaal sprak met Charlotte (37), Sasha (40) en Laura (24), hun eerlijkste critici.

Laura Van Tongelen (oudste dochter van Chris, nvdr), Charlotte Nollet en Sasha Rosen. Breng hen samen in een inspiratieloos industriepark, en ze zorgen ook daar voor een glamoureuze fotoshoot. Met de nodige lachsalvo’s erbij. De drie dames kunnen makkelijk doorgaan voor de beste vriendinnen, maar die illusie doorprikken ze meteen. “We zien elkaar heel weinig”, klinkt het. “We delen een kalender-app, ja. Daarin kijken we met stijgende verbazing naar al die optredens van De Romeo’s. ‘Ping-ping-ping!’ gaat dat dan. ­Alweer een week bezet. Ach, we hebben ermee leren leven.”

Dat hebben jullie alle drie gemeen natuurlijk: jullie weten hoe het is om met een drukbezette Romeo samen te leven.

Charlotte: “Maar om nu te zeggen dat we vergelijkbare ervaringen hebben? De drie mannen hebben totaal verschillende levens, andere karakters. En tussen ons zijn er ook weinig gelijkenissen.”

Sasha: “Eén aspect delen we: onze mannen zijn héél vaak van huis weg. Ik vergelijk ons dikwijls met voetbalvrouwen. Al hebben die niet altijd nog een eigen job. Wij wel. Ik heb het geluk dat ik Davy af en toe zie op onze eigen optredens, als ‘Sasha & Davy’.”

Charlotte: “Misschien moet ik ook een carrièreswitch overwegen om Gun­ther wat vaker te zien?” (lacht)

Laura: “De Julia’s! Da’s een idee.”

Is ‘de Julia’s’ niet de bijnaam voor hun legertje vrouwelijke fans?

Charlotte: (gespeeld verrast) “Ah, ik dacht dat wij de Julia’s waren.”

Zijn jullie de stereotypen over de mannen en die Julia’s grondig beu intussen? Dat ze het moeilijk zouden hebben om professioneel met die aandacht om te gaan?

Charlotte: “Ach, we weten al lang dat er voor ongepaste contacten met die fans zelfs geen tijd meer is.”

Sasha: “Vroeger konden ze al eens een pintje drinken na de shows, dat is nu onmogelijk. Organisatoren komen hen dikwijls een plateau met bier brengen. Want ja, dat hoort toch samen, De Romeo’s en pintjes? Niet dus. Het drukke schema staat het niet meer toe. Na hun laatste optreden komen ze direct naar huis.”

Charlotte: “Maar het beeld van de drie eeuwige flierefluiters zal wel nooit meer weggaan. Begrijpelijk. Drie knappe venten, die ambiance brengen op feestjes, over vrouwen zingen...”

HLN