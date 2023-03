De vreemde ontbijtgewoonten van Janine Bischops op de set van ‘Familie’: “De schminksters moeten er van kokhalzen”

Celebrities Doodsoor­zaak broer Hayden Panettiere bekend: “Je zal voor altijd in ons hart zijn”

Op 19 februari overleed de 28-jarige broer van ‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere (33), Jansen. Over de doodsoorzaak was verder nog niets bekend, tot nu. “Het plotse overlijden kwam door een vergroot hart, in combinatie met complicaties aan de aortaklep", stelt zijn familie in een verklaring aan ABC News.