De vreemde ontbijtgewoonten van Janine Bischops bij ‘Familie’: “De schminksters moeten er van kokhalzen”

‘Love Is­land’-kop­pel Lio en Marvin in verwach­ting: “We staan een het begin van een avontuur”

‘Love Island’-deelneemster Lio (23) is zwanger van haar eerste kindje. Papa in spe is Marvin (28), die ze leerde kennen tijdens haar deelname aan het Streamz-programma. De ouders in spe maakten het nieuws zelf bekend via Instagram.