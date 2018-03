Dé vraag die Hollywood bezighoudt: wie beet Beyoncé in het gezicht? TC

27 maart 2018

10u15 0 Showbizz Actrice Tiffany Haddish vertelde in een interview dat ze getuige was geweest van een bizar incident. Op een feestje werd popster Beyoncé aangevallen door een dolgedraaide actrice. Die beet de zangeres in het gezicht. Haddish wilde niet vertellen wie de actrice was. Het gevolg? Half Hollywood is nu volop aan het speculeren.

Wie beet Beyoncé in het gezicht? Dat is dé vraag die Hollywood zich stelt. Sinds Tiffany Haddish in een interview met GQ Magazine onthulde dat ze er getuige van was geweest dat een actrice Beyoncé in het gezicht had gebeten wil iedereen achterhalen wie die onbekende actrice is. Het gevolg laat zich raden: er vielen al verschillende namen die 'hoofdverdachte' zijn. Zo leek model Chrissy Teigen, een goeie vriendin van Beyoncé, te suggereren dat een andere vriendin van Bé haar had aangevallen: Gwyneth Paltrow. Maar al gauw ontkende Chrissy dat ze Gwyn wou beschuldigen. "Beyoncé en Gwyneth zijn al jaren goeie vrienden. Die zouden elkaar nooit pijn doen. Bovendien noemde Beyoncé haar aanvalster 'een drugsverslaafde b..ch', dat kan nooit op Gwyneth slaan."

Wie?

Maar wie zou het dan wel kunnen zijn? Een Amerikaanse website kreeg de gastenlijst van het vermoedelijke feestje waarop het incident plaatsvond in handen. Op basis daarvan probeerde men nu de dader te ontmaskeren. Grote namen als Jennifer Lawrence (soms zo dronken dat ze nog amper beseft wat ze doet), Lindsay Lohan (deed in het verleden al vreemdere dingen), Rihanna (weliswaar slechts parttime actrice, maar ze lag wél al vaak overhoop met Queen B) leken in aanmerking te komen, maar zouden volgens bronnen binnen de entourage van Beyoncé zeker onschuldig zijn. Blijven over: Sanaa Lathan (uit onder andere 'Alien vs Predator') en Sara Foster (uit '90210'). Eén van hen zou de dader moeten zijn volgens de onderzoekers. Met een lichte voorkeur voor Sanaa, die Beyoncé's man Jay-Z een tijdlang 'gestalkt' zou hebben. Ze verscheen immers een paar keer onverwacht in de backstage tijdens concerten van de rapper en zou een 'ongezonde interesse' in Jay-Z gehad hebben. Zij zou Beyoncé dus uit jaloezie aangevallen kunnen hebben. Maar zowel zij als Sara Foster ontkennen dat ze en hap uit Beyoncé wilden nemen. "Als ik haar al zou gebeten hebben, dan zou het een liefdesbeet geweest zijn", lacht Sanaa de beschuldigingen weg. En ook Foster doet hetzelfde. "Ik wou dat ik dicht genoeg bij Beyoncé kon komen om haar te bijten. Helaas moet ik haar altijd vanop een afstand bewonderen." Spreken de dames de waarheid? Of is één van hen toch de geflipte actrice met kannibalistische neigingen die Queen B aanviel? Benieuwd of het mysterie ooit opgelost raakt.