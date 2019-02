De vonk wil in ‘Blind Getrouwd’ niet meteen overslaan tussen Stijn en Joke: “Ik wil hem geen verkeerd idee geven” Frederik Velghe

19 februari 2019

06u59

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Iedereen zegt dat ik op Jeroen uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ lijk, maar zelf zie ik dat niet”, zegt Stijn (30) in Dag Allemaal, die op social media álle reacties op z’n ‘Blind Getrouwd’-huwelijk met Joke (31) checkt. Of het iets gaat worden tussen heb, is moeilijk te voorspellen. Tijdens hun honeymoon was van echte passie alleszins nog geen sprake...

De huwelijksreizen in ‘Blind Getrouwd’. Dikwijls gaat het er onwennig aan toe, of ­komen de eerste breuklijnen aan de oppervlakte. Maar bij Stijn en Joke liggen alle opties nog open, zo lijkt het. Al geeft Joke wel al aan dat ze nog niet de gevoelens heeft die haar er nu al van zouden overtuigen om verder te gaan met het huwelijk. “Geen probleem”, zegt Stijn. “Ik had niet verwacht dat we na enkele dagen al over elkaar zouden rollen van verliefdheid.”

Hoop je daar dan niet op, als je je inschrijft voor ‘Blind Getrouwd’?

Ik heb de makers vooraf gezegd dat ik heel moeilijk verliefd word. Twee wildvreemden bij elkaar brengen en dan hopen dat ze na enkele dagen al verliefd zouden worden, dat kan je niet verwachten. En het is ook de opzet van het programma niet. Zelfs in m’n vorige relatie ben ik eerst maandenlang bevriend geweest met een meisje voordat er meer bij kwam kijken.

Je had ook wat stress om Joke te ­kussen in het begin, heb je al gezegd.

Ik ben een verlegen jongen. En dat maakt het soms wat moeilijker voor mij om de eerste stap te zetten. Maar ik heb geluk met Joke, ze neemt geregeld initiatief, en de dagelijkse slaapwelkus is al snel een fijne gewoonte geworden.

Joke lijkt al eens de nadruk te leggen op het verschil in levenservaring tussen jullie beiden. Zij heeft al veel meer van de wereld gezien dan jij, zegt ze.

Dat is ook zo. Ik heb wel al veel van Europa gezien, maar dat was dan altijd met de bus of de auto. Dit was pas m’n tweede vliegtuigreis, een tijd geleden ging ik ook al eens naar Stockholm.

Gaat dat niet voor problemen zorgen, een echtgenote die wél graag reist?

