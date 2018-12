De Vlaming keek in 2018 het liefst voetbal: het afgelopen jaar in kijkcijfers MC

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Het resultaat van de match mocht dan wel tegenvallen, op het vlak van kijkcijfers brak hij alle records. Liefst 2.502.428 Vlamingen keken op 10 juli naar de halve finale van het WK voetbal, waarin de Rode Duivels sneuvelden tegen Frankrijk. De Duivels bezorgden Eén dé sportzomer van de voorbije jaren.

Zowat elke wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Rusland bezorgde Eén meer dan 2 miljoen kijkers. Daarmee verwijzen ze elk ander programma dit jaar naar ereplaatsen. Het nieuwe 'Taboe' van en met Philippe Geubels eindigde op de tweede plaats, de tweede Kampioenenfilm 'Jubilée Général' was op nieuwjaarsdag al meteen goed voor de derde plek. 'Reizen Waes', vorig jaar nog de nummer één, zakt 3 plaatsen, maar blijft een kijkcijferkanon.

Hoewel Eén met 8 titels dus nog steeds de top 10 domineert, zag de zender globaal wel enkele programma's verdwijnen uit de top 75. In 2016 plaatste de VRT nog 59 titels in de toplijst. Vorig jaar waren dat er 53, dit jaar 49. VTM blijft dan weer stijgen. Van 12 in 2016, naar 18 titels vorig jaar en nu 21. VIER herhaalt met 4 programma's zijn score uit 2016. Canvas valt helemaal uit de boot, terwijl VIJF zijn intrede maakt, met 'Temptation Island' uiteraard.

Greg Van Avermaet

De succesformule van Eén? Een mix van sterke fictie ('Salamander' en 'Over water'), goeie realityreeksen ('Zelfde deur, 20 jaar later'), een dominant vooravondblok en het onverslijtbare 'Thuis'. Het grootste dieptepunt van de zender was misschien wel het 'Eurovisiesongfestival', dat door het tegenvallende resultaat van de Vlaamse hoop Sennek van plaats 16 naar plaats 51 zakte .

Eén wist ook als enige stand te houden tijdens de zomermaanden. Met grote dank aan de Rode Duivels die ons land in rep en roer zetten én aan Greg Van Avermaet die ruim een week lang met de gele trui rondreed in de Ronde van Frankrijk. De Duivels verpletterden alle kijkrecords. Ook hun eigen record, dat ze op 26 juni 2016 vestigden toen 2.420.200 kijkers de match Hongarije-België (0-4) volgden. Al in 2014 greep ons nationale team de macht in de kijkcijferlijst. U herinnert zich waarschijnlijk nog de wedstrijd België-USA op 1 juni 2014, die werd gevolgd door 2.372.800 fans.

De top 10 aller tijden wordt dan ook gedomineerd door liefst 9 voetbalinterlands. Daar middenin staat 'Schalkse ruiters' uit 1997, met 2.278.700 kijkers goed voor een 7de plaats.

Tops en flops

Sinds VTM in het najaar de uitzendrechten van de Rode Duivels bezit, kan de zender ook af en toe van dat succes genieten. Maar ook daarnaast zette de hoofdzender van Medialaan een prima jaar neer. 'Blind getrouwd' en 'The Voice Kids' stijgen respectievelijk 14 en 15 plaatsen, terwijl 'Familie' over de kaap van 1 miljoen kijkers gaat. En dan is er nog het verrassende 'Lili en Marleen', in herhaling goed voor plaats 59. VTM kende slechts een paar tegenvallers. Zo flopten 'Dance As One' en 'Koppels'.

VIER investeerde fors in klassiekers en zag die inspanning beloond. 'De Mol' knalt de top 10 binnen, 'De Slimste Mens ter Wereld' scoort alweer goed en 'De rechtbank' en 'Topdokters' blijven zekerheden. Enigszins verrassend: geen notering voor 'Dancing with the Stars', maar dat had meer te maken met de programmatie tegenover 'The Voice Kids'. Met 'Karen maakt een plaat', 'Leeuwenkuil', 'De Boxy's', 'Nieuwsjagers' en 'Grillmasters' kampte VIER vooral in het voorjaar met tegenvallende

cijfers. 'Gert Late Night' geraakte ook niet in de top 75. De show is blijkbaar enkel geliefd bij een select publiek.

Uitgesteld

De tijden waarin kijkcijfers louter gebaseerd werden op live-kijkers zijn nu voorgoed voorbij. Het fenomeen van uitgesteld kijken groeit jaar na jaar. Er wordt dus minder 'klassiek' tv gekeken, maar we kijken met z'n allen wél meer dan ooit. Want we beslissen zelf wat, waar en wanneer. Enkel bij niet te missen evenementen - zoals spannende voetbalmatchen - kruipen we nog met z'n allen live voor de buis.

Tv-top 75 van 2018

1. Voetbal: WK halve finale Frankrijk-België Eén 10-072.502.428

2. Taboe Eén 28-01 1.862.176

3. F.C. De Kampioenen: Jubilée Général Eén 01-01 1.593.289

4. Reizen Waes Europa Eén 16-12 1.578.972

5. Thuis Eén 24-01 1.512.517

6. Blind getrouwd VTM 12-03 1.441.263

7. Salamander Eén 07-01 1.431.746

8. De mol VIER 25-03 1.364.182

9. Sorry voor alles Eén 14-01 1.355.157

10. Belgium's Got Talent VTM 02-03 1.339.661

11. Over water Eén 16-12 1.314.566

12. Spoed 24/7 Eén 15-01 1.300.606

13. Veldrijden: WK Valkenburg Eén 04-02 1.282.333

14. Wielrennen: Ronde van Vlaanderen Eén 01-04 1.258.692

15. Voetbal: Nations League VTM 18-11 1.244.875

16. Het journaal Eén 02-01 1.240.431

17. Zelfde deur, 20 jaar later Eén 13-09 1.235.863

18. Kalmte kan u redden Eén 09-12 1.222.378

19. De Slimste Mens ter Wereld VIER 15-10 1.183.294

20. Iedereen beroemd Eén 12-03 1.167.389

21. Die huis Eén 13-11 1.166.452

22. Gevoel voor tumor Eén 18-03 1.152.139

23. Van algemeen nut Eén 04-01 1.146.232

24. Politie 24/7 Eén 12-02 1.127.592

25. Over eten Eén 28-11 1.126.656

26. Drukte in de dierentuin Eén 18-03 1.125.234

27. Sportweekend Eén14-01 1.093.910

28. Mij overkomt het niet Eén 22-01 1.049.135

29. De 3 wijzen Eén 25-03 1.042.678

30. The Voice Kids VTM 28-09 1.034.809

31. De Columbus Eén 05-06 1.032.775

32. Groeten uit... VTM 30-01 1.028.718

33. Down the Road Eén 11-04 1.019.801

34. Familie VTM 05-01 1.018.358

35. Professor T Eén 09-12 1.006.210

36. Nooit meer ten oorlog Eén 11-11 988.439

37. The Voice Senior VTM 1-12960.787

38. Boer Zkt Vrouw De Wereld Rond VTM 29-10 943.111

39. Op één Eén16-05 927.839

40. Op de man af Eén 07-02 927.340

41. Kinderziekenhuis 24/7 Eén 22-10 915.207

42. Bloed, zweet & luxeproblemen Eén 03-12 908.872

43. Liefde voor muziek VTM 16-04 902.078

44. Loslopend wild & gevogelte Eén 09-01 900.329

45. Blokken Eén 02-01 899.577

46. Alloo bij de wegpolitie VTM 25-10 897.147

47. Hoe zal ik het zeggen? VTM 19-11 889.096

48. Vrede op aarde Eén 01-01 882.193

49. Vandaag over een jaar Eén 15-03 878.739

50. The secret life of the Zoo Eén 02-12 875.840

51. Eurovisiesongfestival Eén08-05 866.624

52. Rijker dan je denkt? VTM 20-11860.291

53. F.C. De Kampioenen Eén 24-03 847.538

54. Leve de zoo! Eén 27-02 835.981

55. Vera Eén 16-02 835.206

56. Temptation Island VIJF 01-02 833.591

57. DNA Nys Eén 17-01 827.655

58. VTM Nieuws VTM 02-03 816.321

59. Lili en Marleen VTM 04-11 814.782

60. De zonen van Van As VTM 07-02 812.161

61. Zie mij graag Eén 01-11 811.034

62. Het lichaam van Coppens VTM 01-11 804.527

63. Last Days Eén 23-10 797.148

64. 13 Geboden VTM 10-09 792.143

65. De rechtbank VIER 24-09 791.698

66. Chez Annemie Eén 23-01 777.493

67. Wat een jaar VTM 22-09 777.223

68. De kotmadam VTM 18-11 776.962

69. Animal Airport Eén 24-03 770.206

70. Animalitis Eén 14-05 768.680

71. Dublin Zoo Eén 04-11 766.059

72. Topdokters VIER 13-03 762.449

73. Kinderkopjes Eén 26-02 757.599

74. Helden van hier, op interventie VTM 24-10 756.254

75. Cathérine VTM 30-01 750.140

Cijfers: live plus uitgesteld kijken tot zeven dagen na de uitzending. Kijkers: 4 jaar en ouder.

Van het WK voetbal werd enkel de hoogst scorende match opgenomen.