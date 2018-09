De Vlaamse An-Sofie maakt nog kans: Limp Bizkit-frontman Fred Durst gaat scheiden SD

12 september 2018

10u47

Bron: ANP 0 Showbizz Na een huwelijk van zes jaar gaan rocker Fred Durst (48) en zijn Oekraïense vrouw Kseniya Beryazina uit elkaar. De twee hebben hun scheiding aangevraagd, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Kan de zanger zijn eerste grote liefde An-Sofie Holvoet (36) dan toch niet vergeten?

De frontman van Limp Bizkit trouwde in 2012 met Kseniya maar hield dat lange tijd geheim. Pas in 2015 werd duidelijk dat de twee met elkaar in het huwelijksbootje waren gestapt. Voor Durst is het zijn tweede huwelijk dat op de klippen loopt. Eerder was de zanger voor een maandje getrouwd met Esther Nazarov in 2009.

Is dit een teken dat Durst nooit over zijn eerste grote liefde, de Kortrijkse An-Sofie Holvoet, is geraakt? Het zou best wel eens kunnen. De twee liepen elkaar in 2000 tegen het lijf op Pukkelpop en beleefden een mooie romance. Het jonge koppeltje hield enkele jaren contact, maar verloor elkaar uiteindelijk uit het oog. Tot ze in augustus van dit jaar plotseling weer oog in oog stonden op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk. "Hij was lief, ik stond te trillen op mijn benen", zei An-Sofie Holvoet er toen over. "Het was fantastisch om hem terug te zien. Of ik niet ontgoocheld ben dat het nooit wat werd? Och ik heb de ware nog niet ontmoet omdat niemand aan Fred Durst kan tippen", knipoogde ze. Wordt ongetwijfeld vervolgd...