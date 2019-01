De vettige berichten die BV's ontvangen: "Ik vraag hen of ze ook zo tegen hun dochter praten" Brecht Herman

26 januari 2019

07u00 0 Showbizz Wie een beetje bekend en een beetje actief op sociale media is, heeft het vlaggen: vetzakkerij. De gore 'neuk'-berichtjes die presentatrice An Lemmens enkele dagen geleden wereldkundig maakte, zijn heel herkenbaar voor andere BV's. Ook voor mannen.

Kom neuken met u lekkere kont'

'Nee nee grapje'

Of:

'Ik wil zo hard neuken'

'Zodat iedereen u kan horen kreunen'

'Met u dikke tetten'

Ziehier de - ahum - fanmail die VTM-presentatrice An Lemmens (38) ontvangt op Instagram. Omdat ze het zo zoetjesaan gehad heeft met dergelijke berichten, gooide ze de screenshots ervan online. De afzender had ze onherkenbaar gemaakt, maar ze vroeg zich wel luidop af of ze dat een volgende keer ook nog zou doen. Ongepaste en vulgaire sekspraat incasseren is een constante in het leven van bekende Vlamingen, blijkt al snel uit een rondvraag. "Standaard", noemt tv-persoonlijkheid Lesley-Ann Poppe (39) het. "Ik ken geen enkele bekende vrouw bij wie dat niet het geval is, dat is echt erg.”

