De verschillen tussen An Swartenbroeckx en haar broer Geert: “Ik heb altijd goed gespaard, jij vooral hard geleefd”

Showbizz Ex-Kampioenen Danni Heylen en Marijn Devalck zijn 70 geworden: “Moeilijk dat ik steeds afhankelij­ker word van anderen”

“Verliefd worden op elkaar? Daarvoor zijn we té verschillend. Maar we zien elkaar wel graag, hé.” Marijn ‘Boma’ Devalck (70) zegt het met warmte in zijn stem, Danni ‘Pascalleke’ Heylen (70) knikt instemmend. Zowel op tv als op de planken zijn ze weer samen te bewonderen. In een dubbelgesprek praten ze over de dood van Johny Voners, hun vriendschap die al meer dan dertig jaar standhoudt, en de schrik voor het ouder worden. “Als ik zie hoe vlug die 21 jaar ‘F.C. De Kampioenen’ zijn voorbijgegaan, denk ik: in het slechtste geval heb ik nog tien jaar. Dat is niks meer, dat vind ik wel beangstigend.”

23 september