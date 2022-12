De verrassende ‘ja’ van Jiri en Florence en de plotse verloving van Rik en Ella: de meest opvallende liefdesperikelen van 2022

Junior en Pauline zijn maanden na het einde van ‘Junior op zoek naar de liefde’ nog gelukkig samen

Zijn opzet is geslaagd. Junior Planckaert heeft dankzij zijn datingprogramma de liefde gevonden. In de reeks had hij het steeds over een moeilijke keuze tussen Pauline, Ati en Delphine — de laatste drie kandidaten — maar de kijkers zagen zijn ogen feller knipperen telkens wanneer Pauline binnenkwam. Ondertussen denken de twee al volop na over hun toekomst samen. “Natuurlijk heb ik haar al gevraagd of ze een verhuis naar de Ardennen of Frankrijk ziet zitten. Ik weet dat zoiets niet evident is, maar Pauline antwoordde er wel positief op”, vertelde Junior hier afgelopen zomer al over. En ook het onderwerp gezinsuitbreiding kwam al ter sprake. “Voor het programma wist ik niet of ik wel kinderen wilde, maar nu denk ik er terug over na. Niet dat we concrete plannen hebben hoor, maar ik wil vooral honderd procent voor deze relatie gaan. Ja, we zien onszelf zeker samen oud worden.”

Na relatie van amper 100 dagen: Ella Leyers en Rik Verheye verloven zich

Midden augustus bevestigden Ella Leyers en Rik Verheye, na enkele gulzige kussen op Pukkelpop en een gestolen zoen op Francorchamps, dat ze verliefd waren. “Wij zijn dolgelukkig”, klonk het toen. “Dit is letterlijk nog maar een week”, maakten Ella en Rik duidelijk toen ze op Pukkelpop ‘betrapt’ werden. “We weten zelf nog niet waar dit heengaat.” Dat weten we inmiddels wel. De twee zijn sinds begin november verloofd. Zo werd Ella in ‘De Ideale Wereld’ met een flikkerende ring om haar linker ringvinger gespot. Daarnaast wijst alles er ook op dat Ella en Rik samen een liefdesnestje kochten. Aanvankelijk leken de twee niet de meest voor de hand liggende match. Toch hebben Ella en Rik meer gelijkenissen dan u zou denken. Meer nog, ‘t stond quasi in de sterren geschreven dat ze ooit de liefde bij elkaar zouden vinden. “Samen alleen kunnen zijn, is wat een goede relatie voor mij is.”

Een bruidstaart van 2,5 meter en strikte scheiding voor Lil’ Kleine en Jaimie: dit was het huwelijk van Cilem Tunc en Vincent Van Trier

In mei van dit jaar gaven Cilem Tunc en Vincent Van Trier elkaar het jawoord tijdens “hét societyhuwelijk van de eeuw”. Op het feest was er onder meer een bruidstaart van 2,5 meter hoog. “Laat ons zeggen dat ik een budget had en daar wel drie keer ben boven gegaan”, vertelde Roger Van Damme eerder al over zijn creatie. Het vijfgangendiner dat voorafging aan de fameuze taart, werd dan weer verzorgd door de Italiaanse topchef Peppe Giacomazza. “En plots stond ook de wereldbekende Turkse chef-kok Salt Bae aan onze tafel voor wat showcooking”, vertelden enkele gasten destijds anoniem. “Aan élke tafel ging Salt Bae trouwens persoonlijk langs om een stukje in goud gehulde steak aan te bieden.” Een stevig staaltje exclusiviteit, wetende dat Salt Bae zijn wereldbefaamde steaks niet bovenhaalt onder de 300.000 euro. “Het huwelijksfeest lijkt recht uit Hollywood te komen. Dit kan niet snel iemand overtreffen.”

Na huwelijk van bijna 20 jaar straalt Eveline Hoste aan zijde van vriend Mario

Eveline Hoste straalde in oktober tijdens de première van ‘Zillion’ aan de zijde dj Mario ‘Dimaro’ Willems. “We wilden ons niet langer verstoppen”, vertelde de voormalige Miss Belgian Beauty hier toen over. “We hebben allebei lang gevochten voor ons huwelijk en ons gezin tot het niet meer ging. Hoste scheidde in 2019 - na een huwelijk van bijna twintig jaar - namelijk van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde. “Na Bjorn geloofde ik niet meer in de liefde. Ik heb mezelf veel vragen gesteld en lang getwijfeld of ik mijn poortje nog eens op een kier zou durven zetten.” Dat deed ze wel. En Mario trad hoffelijk binnen. “Ik heb jarenlang mezelf opzij gezet om iedereen te pleasen, maar bij hem kan ik eindelijk mezelf zijn en mag ik ook voor mezelf kiezen.”

Jennifer Lopez en Ben Affleck gaven elkaar voor de tweede keer het jawoord

Ze waren verliefd, twee keer verloofd en nu dan toch eindelijk getrouwd. Twintig jaar na de start van hun eerste romance gaven Ben Affleck en Jennifer Lopez elkaar in juli in een huwelijkskapel in Las Vegas het jawoord. Ver weg van alle persaandacht, die de doodsteek bleek tijdens hun eerste poging. Een maand later deden ze het hele gebeuren nog eens over met een driedaags trouwfeest op het landgoed van Affleck in Riceboro, Georgia. Affleck vroeg in april van dit jaar om Jennifers hand terwijl ze in bad zaten. Dat deelde de zangeres destijds met haar fans in haar nieuwsbrief. “Ik was echt compleet verrast. Ik zat tegelijkertijd in zijn ogen te kijken en te huilen. Ik kon niet geloven dat dit na 20 jaar allemaal opnieuw aan het gebeuren was. Ik was sprakeloos en toen vroeg hij mij: ‘Is dat een ja?’ en ik zei ‘JA. Natuurlijk is het een ja’.”

Twee jaar na haar breuk met Regi: Elke Vanelderen toont nieuwe liefde op Instagram

Elke Vanelderen, de voormalige partner van Regi Penxten (46), is opnieuw verliefd. Elke maakte het heugelijke nieuws bovendien zelf bekend op haar sociale media. In november deelde ze op haar Instagramaccount een foto waarop ze met haar nieuwe vriend te zien is. “Van mij’, klonk het verder nog in het onderschrift dat bij de foto in kwestie hoort. Elke vond haar nieuwe liefde bovendien ook op de schoolbanken. Sinds kort mag de ex-vrouw van Regi zich namelijk vinoloog noemen. “Tom en ik zaten samen in de les, maar in de wijngaard sloeg de vonk over”, vertelde Elke ons hier destijds zelf over. Daarnaast komen ook Regi en Tom goed overeen. “Tom is ook superlief voor hun kindjes,” klinkt het. “Die twee lijken écht gelukkig samen.”

Sprookjeshuwelijk van Brooklyn Beckham en Nicola Peltz was het sterrenevenement van het jaar

Begin april vond in Palm Beach hét societyhuwelijk van het jaar plaats. Brooklyn Beckham, zoon van David en Victoria, gaf er namelijk het jawoord aan de Amerikaanse actrice Nicola Peltz. Op de gastenlijst stonden heel wat bekende namen zoals Eva Longoria, chef-kok Gordon Ramsay, Mel C en Serena Williams. Om plaats hoefden de aanwezige gasten zich alvast geen zorgen te maken. Het landgoed in kwestie telt 20 badkamers, 26 slaapkamers, 1 fitnesszaal, 1 cinema, 1 binnenzwembad en 1 buitenzwembad. Toch ging het feest door in zijn tuin, die papa Peltz voor de gelegenheid liet omtoveren tot een tentenkamp, groot genoeg om een jaarbeurs in te houden.

Jiri en Florence uit ‘Blind getrouwd’ kozen - tegen alle verwachtingen in - voluit voor elkaar

De ‘slakjes van het experiment’ noemden Jiri en Florence zichzelf. Terwijl de andere koppels flirtend, kussend, ruziemakend door de eerste weken van hun huwelijk gingen, bleef het bij Jiri en Florence akelig stil. Zij benoemde vanaf het eerste moment dat ze “geen aantrekking” voor hem voelde, hij beleefde het experiment twijfelend en afwachtend. Het leek een passieloze ‘neen’ te worden tijdens het beslissingsmoment, maar het werd een liefdevolle ‘ja’. Donderslag bij heldere hemel. Voor mij was ‘neen’ nooit een optie”, verklaarde Florence midden november in een dubbelgesprek met haar man. “Ik kan helemaal mezelf zijn bij hem. We hebben zo veel overeenkomsten, ik verbaas me er nog elke dag over.”

