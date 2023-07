De verloren Zillion-tapes van Frank Verstraeten: “Ik ben er echt niet trots op dat ik zo’n dingen heb gedaan. Echt niet”

celebrities Ma­ke-uploze Jennifer Lopez viert huwelijks­ver­jaar­dag met romantisch nieuw nummer ‘Midnight Trip to Vegas’

Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn een jaar getrouwd. En dat viert de zangeres met een nieuw nummer dat gaat over hun bruiloft in Las Vegas. In een video die ze deelt via haar nieuwsbrief ‘On the JLo’ laat ze een stukje van de muziek van ‘Midnight Trip to Vegas’ horen. De zangers draagt geen make-up en ziet er zichtbaar relaxed uit.