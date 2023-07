De verloren Zillion-tapes. “Ik ben voor ‘exact’ 137 feiten bij de flikken moeten langsgaan. Nooit veroordeeld”

BV Dylan, de zoon van Wendy Van Wanten, vindt na opmerkelij­ke transforma­tie opnieuw de liefde: “Wij passen bij elkaar zoals Ross en Rachel”

De laatste maanden deed Dylan Vanholme (39), de zoon van Wendy Van Wanten (63), mysterieus over zijn relatiestatus. Was hij terug samen met z’n ex of niet? Dylan schept nu duidelijkheid, volgens ‘Dag Allemaal’. Wie is de actrice en zangeres voor wie hij dertien kilo afviel?