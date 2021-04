‘De Verhulstjes' trekken naar Saint-Tropez: "Het is er belachelijk duur, maar het voelt als thuiskomen"

ShowbizzVan Oostduinkerke naar het mondaine Saint-Tropez: voor Gert Verhulst is het maar een kleine stap. De presentator ruilt binnenkort de Belgische voor de Zuid-Franse badplaats, om er met de hele familie even tot rust te komen. Of Sarah, de vriendin van Viktor ook meegaat, is nog niet zeker. Maar Vlaanderen laat Gert zeker meegenieten, want het tweede seizoen van 'De Verhulstjes' wordt er ingeblikt. "Ik ben daar een gelukkig mens, ook al is het er soms belachelijk duur. Dus neen, we gaan niet elke dag op restaurant.”