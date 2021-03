‘De Verhulstjes’ lonken naar Nederland: “Gesprekken om reeks ook daar uit te zenden”

Sinds januari kregen we een unieke inkijk in het leven van de grote Studio 100-baas en zijn gezin. Zo mochten we meesmullen van de ooglidcorrectie van Gert, Marie’s vriend Jef, Viktor zijn persoonlijke verhalen over plassen in de douche en Ellen die hond Marcel sondeert. ‘De Verhulstjes’ was een groot succes, want er zaten maar liefst een miljoen kijkers voor de buis gekluisterd. Gert vertelt nu in een interview aan ‘De Telegraaf’ waarom de reeks volgens hem zo succesvol was. “Voor veel kijkers was het een soort openbaring dat ik er ook verfrommeld uitzie, als ik ’s ochtends mijn bed uitstap. De meest gehoorde reactie is: ‘We schrikken ervan dat jullie zulke gewone dingen doen’. Ik weet natuurlijk niet wat mensen verwacht hadden van ons. Dat we hier hele dagen in een champagnebad zitten? Dat doen we dus niet. Wij moeten ook gewoon naar het containerpark en onze kelder opruimen.”