De ultieme vakantie van Luc Steeno (54): "Van Stella drinken kreeg ik een bierbuikje, dus ben ik overgestapt naar witte wijn" Redactie

18 augustus 2018

00u00 0 Showbizz We hebben allemaal onze manier om vakantie te vieren. De ene trekt er elke dag op uit, de andere krijg je met geen stokken uit die relaxstoel. Hoe legt Luc Steeno de riem af en met wie wil hij die rustmomenten delen?

"Het is niet goed voor de vochtbalans van je huid, maar ik ben een echte waterrat. In de winter is een bad van meer dan een half uur geen uitzondering. Ook zwemmen vind ik heerlijk om te ontspannen. Het lijkt alsof water je zorgen afdrijft. Het water moet wel warm zijn. Daarom zwem ik liever in een zwembad dan in zee."

"Hekel aan vliegen"

"Door mijn job ben ik vaak onderweg. Ik zit meer in de auto dan in mijn zetel. Dat maakt dat ik een hekel heb aan luchthavens en koffers. Vakantie begint pas als ik ter plaatste ben. En nadat ik uitgepakt heb."

"Meer citytrips"

"Ik heb al veel verre reizen gemaakt. Zo ben ik al in Thailand, Venezuela, Bali, Senegal en Indonesië geweest. Maar Europa is een blinde vlek. Ik ben nog nooit in Oslo, Den Haag of Praag geweest. In de herfst van mijn leven wil ik vaker op dichtbijvakantie."

"De schaduw omarmd"

"In het verleden was ik een zonneklopper. Dan lag ik van het ontbijt tot het avondeten te bakken en braden. Maar met het klimmen der jaren heb ik de schaduw omarmd. Ga ik toch zonnebaden, dan smeer ik me in met factor 50."

"Geen nudist"

"Van een naaktstrand hou ik niet. Ik ben niet iemand die me snel helemaal blootgeeft. Zelfs thuis zon ik bijna nooit naakt. Ik draag altijd een zwembroek of slip. Om mijn kroonjuwelen te beschermen tegen de UV-stralen. Tijdens een zeiltocht met vrienden in de Caraïben heb wel ik ooit 'het ultieme gevoel van vrijheid' ervaren. We sprongen dan elke ochtend vanop het dek naakt de zee in."

"Altijd zonnebril op"

"Mijn zonnebril en ik zijn onafscheidelijk. Die draag ik zelfs als de zon niét schijnt."

"Zomer- en wintergewicht"

"Gazpacho, tonijn, gegrilde sardientjes... Gezonder kan toch niet? In de zomer let ik meer dan ooit op wat ik eet. Omdat je dan gehuld in minder stof onder de mensen komt. En een buikje? Dat zit alleen maar in de weg. Slaatjes eten helpt je dat onder de duim te houden. Twee jaar geleden ben ik meer dan tien kilo afgevallen. Sindsdien heb ik ook geen last meer van een te hoge cholesterol."

"Dos cervezas"

"Mijn favoriete bestemming is het zuiden van Spanje. Daar ben je in minder dan drie uur. Dankzij vijf jaar avondschool spreek ik een aardig mondje Spaans. Dos cervezas bestellen is geen probleem. Maar als het moet, kan ik ook tot honderd tellen. (lacht) Ik vind het fijn om met locals op te trekken. En bij tapas en een glas te filosoferen over het leven. Ik beschouw het land van de siësta als mijn tweede thuis."

"Vrolijk van alcohol"

"Geboren en getogen in Leuven ben ik altijd een Stella-drinker geweest. Met een bierbuikje als gevolg. Daarom ben ik overgeschakeld op witte wijn. Enkel wanneer het zwoel is, durf ik nog een frisse pint te bestellen. Omdat het een prima dorstlesser is. Je hebt mensen die met een glas te veel op vervelend worden, ik word net vrolijk van alcohol. Mijn mama is het daar niet mee eens: zij vindt dat ik zaag als ik tipsy ben!"

"Vakantielief"

"Als jonge gast heb ik natuurlijk ook weleens een vakantielief gehad. Dat doet hartzeer op het moment dat je huiswaarts moet keren. Maar twee dagen later ben je dat vergeten..."

'De zomer van je leven' is nu te koop.