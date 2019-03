De tsunami genaamd jaren 90: jong en oud verlangt terug naar ‘de tijd waarin we het beter hadden’ Redactie

08 maart 2019

00u00 0 Showbizz Zonnebrillen met felgekleurde glazen, de heropstanding van de Backstreet Boys, het succes van 'Studio Tarara': de nineties lijken helemaal terug - in het straatbeeld, op radio en tv. Trendwatchers schrikken niet van die golf van nostalgie. "We verlangen terug naar een periode waarvan we dénken dat die zorgeloos was."

Wijde hemden, jeansrokjes, topjes met spaghettibandjes, kleding met dierenprints, hoodies, zelfs Buffalo's (u weet wel, die schoenen met gigantisch dikke zolen): wie de modeweken een beetje gevolgd heeft of zelfs maar eens goed om zich heen kijkt op straat, kan er niet omheen. Het lijkt wel alsof we terug naar de jaren 90 gekatapulteerd zijn.

En die comeback beperkt zich niet tot de modewereld. Ook uw trommelvliezen moeten eraan geloven. Groepen als de Backstreet Boys en Spice Girls toeren de wereld rond. In de filmzalen zwaait 'Captain Marvel' de plak, met een soundtrack vol nineties-hits van onder meer TLC, Nirvana en Garbage. Dichter bij huis verkoopt dEUS vijf keer de AB uit met de integrale uitvoering van hun album 'The Ideal Crash' uit 1999. In televisieland is er dan weer het hernieuwde succes van 'Friends'. De jeugd van vandaag bekijkt de sitcom zo massaal op Netflix, dat de streamingdienst eind vorig jaar 88 miljoen euro betaalde om de reeks te mogen blijven aanbieden.

Cyclus

Allemaal het gevolg van een 'nostalgiecyclus' die ons om de zoveel jaar doet teruggrijpen naar vervlogen trends en cultuuruitingen. Volgens de ene trendwatcher gebeurt dat om de 20 jaar, anderen hebben het over cycli van 40 jaar. Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, ziet dat enigszins anders. "We blikken vol nostalgie terug op de jongste periode waarvan we menen dat we het toen goed hadden, dat er verbondenheid was. Een zorgeloze, gemakkelijke, leuke tijd. In de jaren 90 leek de puzzel van Europa in elkaar te passen en heerste er economisch optimisme. Europa zou kunnen wedijveren met de VS. Het was de tijd dat je met een diploma je hele leven werk kon uitoefenen op basis van die opleiding. Intussen heeft dat optimisme - waarbij we allemaal een deel van de koek zouden krijgen - een flinke dreun gekregen door de financiële crisis. De droom is uit elkaar gespat, het leven is een roetsjbaan geworden."

Klimaatjongeren

Nog volgens Bekx zijn het trouwens niet de designers die deze golven van nostalgie aansturen, maar gewone burgers. Opvallend: daarin spelen ook de vijftigers een grote rol. "Zij vormen de grootste bevolkingsgroep. Neem de gezondheidsrages. Die worden aangevuurd door vijftigers die beschavingsziektes krijgen. Bovendien is er geen generatiekloof meer, waardoor de kinderen van die vijftigers hun ouders volgen in hun nostalgie naar een decennium dat ze zelf niet hebben meegemaakt, maar waarvan ze niets dan goeds gehoord hebben. Noem het plaatsvervangende nostalgie."

De kans dat er ooit met heimwee wordt teruggeblikt op het huidige decennium, schat Bekx heel klein in. "De Europese Unie verbrokkelt, er zijn de protesten van de gele hesjes... Om ooit nostalgie naar de huidige tijd te genereren, zou er iets positiefs moeten gebeuren. Je hebt de directe democratie, zoals de G1000 en de klimaatjongeren, maar vooralsnog is er niets ten goede veranderd."