De transformatie van 'Temptation'-Fabrizio: waar zijn die spieren naartoe? Redactie

25 augustus 2018

11u45 0 Showbizz Een gespierd lijf vol sexy tattoos en een luisterend oor. Zo werd Fabrizio Tzinaridis (26) begin dit jaar voorgesteld als verleider in de recentste editie van 'Temptation Island'. Zeven maanden later wordt duidelijk dat Fabrizio's sixpack plaats heeft gemaakt voor een nieuwe tattoo.

Fabrizio en Pommeline stralen deze week in zwemoutfits in een modeshoot voor Story. Aandachtige lezers zal het zeker opvallen dat de sixpack waarmee Fabrizio ten tijde van de opnames van 'Temptation Island' mee kon pronken, verdwenen is. "Voor 'Temptation Island' deed ik elke ochtend cardio en volgde ik een dieet om strak te staan, maar intussen begin je te merken dat ik al lang niet meer gesport heb. Daarom start ik binnenkort met personal training", vertelt de Limburger met Griekse roots. Ontevreden met zijn lichaam is de vriend van Pommeline niet, "al wil ik graag weer gespierder zijn", klinkt het nog.

Sinds de opnames van 'Temptation Island' liet Fabrizio, die een eigen tattoozaak heeft, nog een nieuwe tatoeage plaatsen. Hij koos voor een leeuwenkop op zijn buik.