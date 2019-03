De trailer van het laatste seizoen van 'Game of Thrones' is er (en die onthult al heel wat) DBJ

05 maart 2019

19u51

Bron: De Morgen 0

HBO heeft de trailer van het langverwachte laatste seizoen van Game of Thrones gepubliceerd, en zoals het de traditie betaamt blijven er vooral veel vragen over. Op 14 april gaat het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones van start. De laatste avonturen breken aan voor Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en de Lannister-broers en zussen van Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) en Tyrion (Peter Dinklage).