De toekomst blijft onduidelijk voor ex-Ketnetwrapper Charlotte Leysen: “Ik wil de juiste weg kiezen, en niet de gemakkelijkste” SDE

28 december 2019

09u41

Bron: Radio 1 1 Showbizz Na acht jaar zette Charlotte Leysen (32) een punt achter haar carrière als Ketnetwrapper. Haar toekomst ziet er echter nog onduidelijk uit. Dat vertelt ze bij Annemie Peeters in het Radio 1-programma ‘Wordt Vervolgd’.

“Ik heb er acht fantastische jaren opzitten bij Ketnet en ik kon gerust nog een aantal jaar verder doen, maar het leek me beter om te stoppen”, vertelt Charlotte Leysen. “Ik denk dat je in het leven risico’s moet durven nemen en dat vraagt moed en lef, maar ik wou de eer aan mezelf houden en niet de oma van Ketnet worden. Ik ben ondertussen ook al 32, hé.”

Zwarte gat

De dag na haar afscheid op Ketnet sprong Charlotte samen met haar vriend op het vliegtuig en ging ze reizen in Azië - naar India, Nepal, Cambodja en Thailand. “Het was mijn vriends idee om dat zwarte gat wat op te vullen met een lange reis en het was heel fijn dat we met twee zoveel maanden vrij konden nemen”, zegt ze daarover. “Het is fijn om nu die tijd te hebben, want de voorbije acht jaar heb ik niet echt de tijd genomen om veel dingen te doen. Nu spreek ik af met vrienden, kan ik reizen, een boek lezen ... Dit was wat ik echt eens wilde doen: reizen.”

De voormalige Ketnetwrapper geeft ook toe dat het nog niet helemaal duidelijk is wat de toekomst zal brengen op carrièrevlak. “Het is een beetje puzzelen. Welke passies zijn er, welke dromen en ideeën zitten er in mijn hoofd. Er zijn veel zaadjes en het is nu tijd om die te planten en water te geven en dan te zien wat er gebeurt.” En daar neemt ze de tijd voor. Inspiratie voor dat geduld haalde ze bij de mensen uit het Himalaya-gebergte: “Ik wil de juiste weg kiezen, en niet de gemakkelijkste. Ik moet eerst de inspiratie en de creativiteit in mezelf vinden en het dan concreet maken, in plaats van snel-snel iets te doen omdat dat van me verwacht wordt.”

Niels Destadsbader

Sommige Ketnetwrappers slaagden erin om een succesvolle carrière uit te bouwen na hun tijd bij de kinderzender. Zo is er Veronique Leysen die een succesvol aantal koffiebars met de naam ‘Maurice’ heeft uitgebouwd, en is iemand als Niels Destadsbader niet meer van televisie of radio weg te denken. Charlotte is best onder de indruk van de carrière van Niels. “Ik zeg niet dat ik zijn carrière zou willen, maar ik kijk wel heel erg naar hem op”, vertelt ze. “Hij heeft me bij Ketnet alles geleerd en nog steeds bel ik vaak naar hem voor advies.” Niels, die aan de telefoon hing, maakte zich alvast geen zorgen over de toekomst van Charlotte. “Ze is heel getalenteerd, en heeft meer in haar mars dan enkel wat we op televisie zien. Ik ben er dus van overtuigd dat we binnenkort een heel gelukkige vrouw gaan zien, ergens.”

Voedselvergiftiging

Zelf had ze gehoopt dat een deelname aan ‘Dancing with the Stars’ voor een doorbraak bij het grote publiek zou kunnen zorgen, maar een stevige voedselvergiftiging gooide roet in het eten. “Als je dan moet kiezen tussen gezondheid en carrière, dan gaat gezondheid voor. Ik dacht dat die deelname het begin van het vervolg zou zijn, maar dat heb ik dus moeten uitstellen.”

Presentatrice Annemie wilde vervolgens weten of er dan geen mogelijkheden bij de VRT zelf waren, maar dat ontkent Charlotte. “Ik heb de indruk dat VRT niet echt een doorgroeiplan heeft en dat zorgt ervoor dat mensen als Niels Destadsbader en Julie Van den Steen gaan lopen, volgens mij. Dat vind ik heel jammer. Ik zou het heel fijn vinden om later nog iets te betekenen voor VRT”, klinkt het. En ze heeft nog een tip voor haar voormalige werkgever: “Ik denk dat het een goed idee zou zijn dat VRT mensen gaat begeleiden in het zoeken naar een volgende stap.”