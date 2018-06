De toegewijde Duivels-moeders, dit is ook hún WK: "Nooit overdreven luxe bij Jan" fv

22 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Onze Rode Duivels. Ze zijn de laatste jaren zo goed als ­allemaal wereldsterren geworden. In de bovenste schuif bij hun clubs, miljoenen euro’s op de bank, aanbeden door de fans... ­Succesverhalen die steen voor steen werden opgebouwd, met de onverdroten inspanningen van hun ouders als cement.

Bij opvallend veel van onze Duivels waren het de moeders die een ­sleutelrol speelden in hun jeugd. Voetbalmama’s die zich opofferden om hun zonen tot vier keer per week tijdig op de training te krijgen. Om hen, nog later, met knagend hart naar een club en gastgezin ver van huis te zien vertrekken. Elk succes van onze Gouden Generatie is dus ook hún verdienste, al willen ze dat zelf liever niet zo gezegd hebben.

Op een piëdestal

Neem nu Jan Vertonghen, onze recordinternational. Zijn moeder Ria is heel belangrijk voor hem. Dat toonde hij al aan de wereld door haar publiekelijk op een piëdestal te plaatsen. Toen Jan in Nederland de Gouden Schoen won, mocht hij kiezen wie die uitreikte. Zonder zelfs maar een seconde te twijfelen koos hij zijn moeder.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN