De tien geboden volgens Katrien De Becker: “Ontrouw zou ik kunnen vergeven, ik ben het ook al geweest”

Julie Vermeire presen­teert 'Come Dance With Me' niet zelf: "Ik had zelfs weinig contact met Gers Pardoel"

Na ‘Dancing With The Stars’ komt Play4 met een nieuw dansprogramma: 'Come Dance With Me'. Daarin moeten getalenteerde jonge dansers hun ouders overtuigen om met hen de dansvloer op te gaan. Gers Pardoel maakt z’n presentatiedebuut op de Vlaamse tv. Julie Vermeire is wel mee het gezicht van het programma, maar brengt vooral backstage verslag uit. En James Cooke, net als Julie winnaar van ‘Dancing With The Stars’, zit in de jury.