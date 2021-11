De tien geboden van Luk Alloo: “Mijn ouders waren trots op me, al hadden ze me liever als gevangenisdirecteur gezien”

ShowbizzLeven en laten leven, dat is het motto van televisiemaker Luk -Alloo (58). “Arm, andere huidskleur, een foute look, een foute job, in de gevangenis gezeten … het doet er allemaal niet toe. Geef iedereen een tweede kans.” Dat is de levensles die hij aan zijn dochters heeft meegegeven. Luk vierde in mei zijn tienjarig huwelijk met Sandy Blanckaert (45), de dochter van Will Tura (81). Zijn eigen ouders zijn al een hele tijd overleden. “Sindsdien ben ik ook de eindverantwoordelijke, zo voelt het aan. Ik kan mijn gevoel en gedachtegoed niet meer toetsen. Je bent zoon-af.”