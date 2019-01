De terugkeer van ‘De Leeuwenkoning’ en een feestjaar voor K3: deze films, series en concerten kleuren 2019 Korneel Dobbels

12 januari 2019

2019 belooft een spannend en entertainend jaar te worden als het op films en series aankomt. Zowel in Vlaanderen als internationaal wordt er stevig ingezet op humor, drama en intriges. Hier kijken wij naar uit.

Films

The Lego Movie 2: The Second Part

Op 8 februari komt het langverwachte vervolg op ‘The Lego Movie’ eindelijk in de zalen. Chris Pratt en Elizabeth Banks lenen hun stemmen weer aan de hilarisch sarcastische legofiguurtjes. Emmet en Lucy worden deze keer aangevallen door de inwoners van de vijandige planeet Duplo. Net als het origineel richt dit vervolg zich met vettige knipogen en humor van de bovenste plank meer op volwassen dan op kinderen. Al zal ook het jonge publiek volop genieten van de animatie en droge mopjes waarvan ze de dubbele bodem niet echt snappen.

The Lion King

Ook in 2019 zet Disney volop in op remakes. De versie uit 1994 was goed voor twee Golden Globes, twee Oscars en een Grammy Award. De ideale goudmijn dus om opnieuw te verfilmen. De levensechte trailer lokte al miljoenen views op YouTube en wordt wereldwijd op applaus onthaald. De vele fans van Queen B zijn ook door het dolle heen dat Beyoncé haar stem (en haar zangtalent) aan het vrouwelijke hoofdpersonage Nala leent. Andere grote namen in de prent zijn Donald Glover, Seth Rogen en John Oliver. James Earl Jones, de originele stem van Mufasa, keert trouwens terug om onze harten nogmaals te breken tijdens z’n emotionele sterfscène. Onze excuses voor de spoiler, maar wie heeft ‘De Leeuwenkoning’ na meer dan 24 jaar nu nog niet gezien? Reden te meer om in de zomervakantie naar de cinema te rennen.

F.C. De Kampioenen 4

Veel is er over de laatste (ja, deze keer menen ze het) film van ‘F.C. De Kampioenen’ niet geweten. Wel staat vast dat, buiten Carry Goossens de volledige cast present tekende. Ook Marijn Devalck (Boma) zal te zien zijn in de prent, ondanks zijn vorige protest tegen de vervolgfilm. We kunnen al vertellen dat het verhaal zich deze keer in België afspeelt en dat er sowieso plaats is voor veel misverstanden. Het einde van de vorige film wordt op filmische wijze genegeerd. Jan Verheyen regisseert opnieuw en zal met ‘De Kampioenen’ ongetwijfeld doen wat ‘De Collega’s 2.0’ niet voor elkaar kregen: volk lokken.

Captain Marvel

Who run the world? Girls! Na het ongeziene succes dat DC behaalde met de verfilming van ‘Wonder Woman’, zet ook Marvel in op vrouwelijke vechtlust. Brie Larson schittert vanaf 8 maart op het witte doek als Captain Marvel in de gelijknamige film. Het nieuwe boegbeeld van de feministische beweging zal menig vijand een poepje laten ruiken. Wie dacht dat een klop van Thor z’n hamer pijnlijk was, heeft deze vrouw nog niet aan het werk gezien. We verwachten nu al miljoenen winst en ontelbare sequels voor deze filmheldin.

Frozen 2

‘Frozen 2’ kiest - hoe kan het ook anders - voor een releasedatum in de winter. Of we in België dan ook sneeuw mogen verwachten, valt nog te zien. Zeker is dat de hyperrealistische sneeuwvlokken (de animatiestudio ontwikkelde speciaal voor dat detail een nieuw computerprogramma, nvdr.) weer zullen dwarrelen op het sneeuwwitte doek van Arendelle. De stemmencast van het eerste deel tekende present voor een nieuw magisch avontuur vol prijswaardig gezang. De oorwurm ‘Let It Go’, die goed was voor een Grammy en een Oscar, zit nog altijd in ons hoofd. En de schattige sneeuwman Olaf in ons hart, natuurlijk.

Series

Game of Thrones

Winter has come. De langverwachte eindstrijd voor de Ijzeren Troon is eindelijk begonnen. Het achtste en laatste seizoen van de immens populaire reeks ‘Game of Thrones’ eindigt ongetwijfeld met veel doden, bloed en geweld. In april zendt HBO de reeks uit, bij ons zit de serie in het aanbod van Play More. De makers lieten al weten dat seizoen acht minder afleveringen telt, maar dat ze wel allemaal de speelduur van een film zullen hebben. Al zullen wij er de popcorn niet voor boven halen, want met al dat bloed en verderf verdwijnt onze eetlust. HBO lost wel al een kleine spoiler voor de fans, daaruit leiden we af dat Sansa, Daenerys, Jon, Brienne en Jorah de eerste aflevering al zeker overleven. Dat ze allen het einde van de serie halen, lijkt ons echter zeer onwaarschijnlijk.

Temptation Island

Hét guilty pleasure van Vlaanderen en Nederland is terug in 2019. Tim ‘Timtation’ Wauters en z’n uitspraken zullen we deze keer moeten missen, maar VIJF belooft weer drama, tranen, woede-aanvallen en intriges. Wij kunnen haast niet wachten om bij te praten over het spraakmakende kampvuur en het cc-humorgehalte van de nieuwe verleidsters bij de koffieautomaat op het werk. Op de exacte uitzenddatum is het nog even wachten, maar dat we dit jaar weer met z’n allen van dat kijkcijferkanon zullen smullen is zeker.

De wereld rond met 80-jarigen

Fans van mannelijk schoon (Sieg), vrouwelijk schoon (Olga) en ontroerende televisie worden door VTM op hun wenken bediend. De commerciële zender gaat z’n dertigste levensjaar in met de frisse vijftigers van toen die uitgegroeid zijn tot kwieke tachtigers. Olga en Sieg nemen hen mee op een reis rond de wereld waar wij als reisliefhebbers alleen maar jaloers op kunnen zijn. We verwachten ons aan een mix van ‘Hotel Römantiek’ en ‘De Vetste Vakantie’. En aan een tweede seizoen, dat natuurlijk ook. Want wie smelt er nu niet bij omaatjes en opaatjes die voor het eerst de wereld gaan zien?

De Mol

Wie aan één oudje genoeg heeft, kan bij VIER terecht voor een nieuw seizoen van ‘De Mol’. Over de kandidaten is nog niets bekend, maar wij gokken dat er net zoals bij de vorige seizoenen wel een ouderdomsdeken aanwezig zal zijn om zich over al dat jong geweld te ontfermen. Gilles De Coster trekt deze keer naar Vietnam om ‘De Mol’ op zijn of haar medekandidaten los te laten. Wees maar zeker dat dit programma Vlaanderen weer wekenlang in de ban zal houden. Al zijn wij vooral benieuwd naar ‘De Mol’ zijn of haar deelname in het volgende seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’.

The Good Place

De beste komedie op het Amerikaanse scherm keert in 2019 eindelijk terug. De release wordt verwacht in september, maar NBC weigert de exacte datum voorlopig te bevestigen. Wie Netflix heeft kan het nieuwe seizoen ook bij ons bekijken. Kristen Bell (bij ons vooral bekend als de stem van Anna in ‘Frozen’, nvdr.) en haar kompanen zijn nu eindelijk écht in The Good Place (lees: de hemel) nadat ze uit de The Bad Place (lees: de hel) wisten te ontsnappen dankzij de hulp van demon Michael (een glansrol van Ted Danson). Alleen horen de vier hoofdpersonages daar niet thuis, aangezien ze tijdens hun leven niet altijd even braaf geweest zijn. Wij zijn klaar voor een portie heerlijke filosofie op humoristische wijze.

Concerten

20 Jaar K3

2019 wordt een topjaar voor K3. Hanne, Marthe en Klaasje blikken er - zonder hun voorgangsters - terug op 20 jaar vol K3-muziek. De grootste hits passeren tijdens de paasvakantie de revue in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs waar de meisjes worden bijgestaan door tachtig dansers en rijdende tribunes. Hoewel de show ongetwijfeld op kindermaat is, heeft Studio 100 met de grootste K3 Afscheidstournee bewezen dat ook volwassenen volledig uit de bol kunnen gaan op ‘Alle Kleuren’ en ‘Toveren’. Al zorgde het nostalgische aan die tournee en het afscheid van Karen, Kristel en Josje toen wel voor de immense toestroom van een volwassen publiek. Hanne, Marthe en Klaasje zullen voor dat publiek nooit zijn wat de originele K’tjes waren, maar ze hebben ondertussen wel hun strepen verdiend. Trouwens, als Karen en Kristel hun zegen hebben gegeven, wie zijn wij dan om moeilijk te doen?

Ariana Grande: Sweetener World Tour

De beste zangeres ter wereld komt naar ons land. Ariana Grande, die in 2018 vooral door haar intense privéleven in de media kwam, heeft een klok van een stem die zelfs Mariah Carey met verstomming slaat. Niet iedereen is fan van haar liedjes en muziekstijl, maar er is niemand die iets tegen haar stem kan inbrengen. Op 30 augustus doet ze eindelijk nog eens ons land aan en zal ze de pannen van het Sportpaleisdak zingen. Dat er voor de recordbrekende zangeres extra veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden, lijkt ons logisch. In 2017 vielen er tientallen doden en gewonden toen er een aanslag werd gepleegd op haar concert in Manchester. De emotie die ze in sommige van haar liedjes legt, is dus echt.

Niels Destadsbader in het Sportpaleis

De koning van het Sportpaleis keert terug naar de tent die hij volledig plat speelde. De Vlaamse zanger vulde de grootste feestzaal van ons land twee keer in 2018 en wil dat in 2019 gewoon nog eens overdoen. Moeilijk zal dat niet zijn, want de fans schuiven sowieso in rijen aan voor deze nieuwe volksheld. Wie geen ticket voor zijn concert kan bemachtigen, kan in 2019 ook het theater induiken. Niels bezingt er zijn jeugd en verkocht zodanig veel shows uit dat er prompt extra voorstellingen werden toegevoegd. Je kan het al raden, ook die zijn ondertussen uitverkocht. Als de gewezen ‘Amika’-acteur ooit een andere richting uitwil, kan hij nog altijd bakker worden. Hij verkoopt nu eenmaal alles als zoete broodjes.

Shawn Mendes: The Tour

Justin wie? De échte Canadese popster van het moment is Shawn Mendes. Dit meisjesidool speelt op 10 maart in het Antwerpse Sportpaleis voor een zaal vol gillende bakvissen. De show was in geen tijd uitverkocht en vele verliefde tienermeisjes staan vol hoop op de wachtlijst. Zijn hits ‘Stitches’, ‘In My Blood’ en ‘Lost In Japan’ zijn echte oorwurmen die zelfs door een oudere generatie luidkeels worden meegezongen. Dat de zanger er ook nog goed uitziet en altijd heel keurig gedrag vertoont waar andere sterren zeker iets van kunnen leren, is mooi meegenomen. Het ideale concert om zowel moeder als dochter naartoe te sturen dus. Al zullen er weinig papa’s klagen als ook zij in maart het Sportpaleis ingetrokken worden.

Spice Girls: Spice World

Who run the world? De Spice Girls natuurlijk. Baby Spice, Sport Spice, Scary Spice en Ginger Spice gaan op tournee en vullen zo hun portemonnee. Enkel Victoria Beckham weigert om nog met een microfoon op het podium te playbacken en geeft verstek. Op haar bankrekening zal Posh Spice dat echter niet voelen. Fans van deze meidengroep uit de jaren ‘90 moeten voor dit concert helaas wel naar het buitenland trekken. België doen deze vier powervrouwen niet aan. Wij tekenen alvast present voor deze nu al historische concerten. Om ‘Wannabe’ nog eens live te horen, vliegen wij graag even naar het Verenigd Koninkrijk. Want de Spice Girls, dat is wat we willen, wat we écht, écht willen.