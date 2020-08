De tatoeages van Gella Vandecaveye: “Ik sloot er een moeilijke rouwperiode mee af” Stijn Vanderhaeghe

20 augustus 2020

09u00

Op de rechterenkel van ex-judoka Gella Vande­caveye (47) staat in het Japans 'judo' getatoeëerd, terwijl aan de binnenkant van haar rechterbovenarm de vijf olympische ringen in kleur oplichten. "Ik liet die tattoos zetten nadat mijn vader overleed", vertelt ze.

“Dat was op 22 juni 2013. Voor mij was dat een moeilijke periode en die wilde ik op een gepaste manier afsluiten”, zegt Vandecaveye in Dag Allemaal. “In mijn ogen zijn tattoos stoer en sexy, maar ze moeten ook stijlvol en symbolisch zijn. En in mijn geval sportief. Vandaar die ringen. Ik heb van 1992 tot 2004 vier keer aan de Olympische Spelen deel­genomen en won twee medailles (zilver in ’96 en brons in 2000, nvdr). Slechts vijf Belgische atleten behaalden ooit twee olympische medailles en daarvan ben ik voorlopig de enige vrouw.”

Trots

“Mijn judoverleden heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben en daar ben ik trots op. Ik wilde dus ook de Japanse tekens voor judo erbij. Letterlijk vertaald betekent judo ‘de zachte weg’, terwijl het geen zachtaardige discipline is. Maar er schuilt wel een enorme filosofie en ethiek achter. Met een minimum aan inspanningen maximaal resultaat behalen is zo’n judoprincipe. Dat is geen verheerlijking van de luiheid, maar wel van de efficiëntie. Wat me dus op het lijf geschreven is. (lacht) De twee tatoeages staan op een plek die ik te allen tijde kan verstoppen onder kleding. Want ik vind dat je een tatoeage in de eerste plaats toch voor jezelf zet.”