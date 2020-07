De symboliek achter de tatoeage van Tessa Wullaert: “Als meisje moet je sterk in je schoenen staan” Stijn Vanderhaeghe

16 juli 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Toen Red Flame Tessa Wullaert (27) naar de Duitse topclub Wolfsburg verkaste, liet ze al snel 'GRLPWR’ op haar linkervoet tatoeëren. “Girlpower”, licht ze toe. “Dat staat voor je eigen keuzes durven te maken.”

"En die GRLPWR is zowat mijn handelsmerk geworden", aldus Tessa. “Ik wil daar echt voor staan, voor vrouwen die beslissingen nemen waar zij zich het best bij voelen. Kijk, 22 jaar geleden was het niet ­evident om als meisje te voetballen. Gelukkig steunden mijn ouders me. En later merkte ik jaloezie van ­jongens die op de bank moesten zitten, terwijl ik op het veld mocht. Dan moet je als meisje sterk in je schoenen staan. Girlpower, dus. Net als toen ik besliste om voor Wolfsburg te tekenen. Ik kreeg toen reacties als ‘Waarom? Op je 22ste alleen naar het buitenland, dat zal je nooit lukken.’ Ik heb daar niet aan toegegeven en ben er vol voor gegaan. Die GRLPWR staat met opzet op mijn linkervoet, terwijl ik rechtsvoetig ben.”

Doordenkertje

Ook op Tessa’s rechterzij staat een tattoo. “Een Q met een hartje erbij”, zegt ze. “Mijn lief Mathias heeft op zijn linkerzij een K met een hartje: Queen en King. (lacht) En in mijn hals zie je een bijtje met daarnaast ‘yourself’, samen dus ‘be yourself’. Ik hou wel van een doordenkertje. En dat motto past perfect bij mij. Ik vind het belangrijk om jezelf te blijven ongeacht de vooroordelen die er zijn. En ook dat slaat op je eigen keuzes maken zonder rekening te houden met wat anderen daarvan denken."