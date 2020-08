De symboliek achter de tatoeage van Sean Dhondt: “Gezet door mijn vrouw Allison”



Stijn Vanderhaeghe

26 augustus 2020

09u00

Op de linkerbovenarm van Sean Dhondt (36) prijkt een eenvoudige eenmaster. Klein maar fijn. "Dat bootje is de enige stick-and-­poke­tattoo die ik heb", zegt hij. "Bij die traditionele manier van tatoeëren wordt enkel een stokje en een naald gebruikt. Ieder inktpuntje wordt in de huid geprikt. Het gaat trager en is pijnlijker, omdat je elke prik afzonderlijk voelt. Behoorlijk uniek, zeker ook omdat mijn vrouw (de Amerikaanse tattoo-artieste Allison Scott, red.) hem zette."

“Drie jaar geleden waren we op reis met een groep Amerikaanse, Deense en Italiaanse vrienden. We huurden samen een villa in de Dominicaanse Republiek. Al snel groeide daar het idee om allemaal een vriendschapstattoo te zetten. Via de verhuurders van ons vakantiehuis regelden we een basiskit waarmee ­Allison aan de slag kon.”

Extra dimensie

“Ze merkte echter meteen dat het materiaal niet proper was”, gaat Sean verder. “Met de ene naald die toch steriel verpakt was, kon ze wel bij iedereen een stick-and-­poketattoo zetten. Al moet ik zeggen dat er toen plots een pak minder liefhebbers waren. (lacht) Uiteindelijk schoten alleen Allison, een Amerikaanse maat en ik over. Die vriend, een typische Californische surfboy, tekende een bootje op papier en dat zou ’m worden. Later raakte die vriend betrokken bij een verkeersongeval waarvan hij lang moest revalideren, waardoor dat bootje nog een extra ­dimensie kreeg.”