De Strangers over hun akkefietje met The Beatles MVO

18 februari 2019

13u15 0 Showbizz Vanochtend waren 70’s-Iconen De Strangers te gast bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. Het handelsmerk van De Strangers is een nieuwe tekst verzinnen op de melodie van bekende liedjes. Maar dat liep niet altijd van een leien dakje want sommige artiesten waren niet altijd even blij dat De Strangers hun melodie gebruikten.

Zo deed de producer van Sandra Kim, nadat ze het songfestival gewonnen had met ‘J’aime, j’aime la vie’, moeilijk. De Strangers mochten aanvankelijk geen nummer uitbrengen op die melodie omdat de producer dacht dat het de platenverkoop van Sandra Kim zou schaden. Daarna is die producer wel bijgedraaid en brachten De Strangers ‘kzen Zoe geire Polies’ uit.

De problemen met het coveren bleven niet alleen binnen onze landsgrenzen. “We hebben ook is last gehad met ‘Yellow Submarine’ van The Beatles. Maar The Beatles hadden zelf een bestaande melodie overgenomen en gebruikt van het nummer ‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan’. Die hele zaak is dan in de doofpot beland en wij mochten ons nummer blijven zingen”.

Maar De Strangers trokken niet altijd aan het langste eind: “We hebben ook is Mobutu, staatshoofd van Congo, vernoemd in één van onze nummers, maar dat mocht politiek gezien niet. Bevriende buitenlandse staatshoofden mochten we niet beledigen. We hebben dan maar een andere tekst op de melodie gemaakt”, aldus The Strangers.