De spectaculairste jump van Pukkelpop: The Opposites springen met salto in het publiek DBJ

18 augustus 2019

23u22 0 showbizz Vijf jaar legden ze de microfoon neer, maar vanaf deze zomer zijn Willem en Big2 van The Opposites terug. In een volgepakte Dance Hall maakten ze het publiek uitzinnig.

Hét hoogtepunt van de show van The Opposites was ongetwijfeld het laatste nummer ‘Thunder’. Big2 en Willem dwongen het publiek in een gigantische moshpit, maar nóg spectaculairder: Willem sprong met een salto in het publiek. Hij werd opgevangen door de uitzinnige menigte.