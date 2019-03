De Smurfen krijgen een eigen pretpark in China SD

22 maart 2019

19u36

Bron: ANP 0 Showbizz De Belgische stripfiguurtjes De Smurfen krijgen dit jaar nog een eigen pretpark in China. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua laten weten. Het pretpark wordt momenteel gebouwd in een toeristisch gebied in Shanghai.

Peng Yueqi, adjunct-directeur van de Shimao Groep die het park ontwikkelt, is erg tevreden dat De Smurfen het onderwerp van het nieuwe pretpark zullen worden. “Wij geloven dat dit themapark vreugde brengt en een positieve invloed heeft op jongeren”, vertelt hij. Het park wordt gebouwd in samenwerking met IMPS, het bedrijf dat houder is van de Smurflicenties.

Het pretpark zal bestaan uit een binnen- en een buitenruimte van elk ongeveer 10.000 vierkante meter. Er komen verschillende themazones, waaronder het bos, het Smurfendorp en het kasteel van Gargamel. Er zullen ruim twintig attracties zijn en seizoensgebonden activiteiten, zoals een Smurf-Halloween en een Chinees Smurfnieuwjaar.

De blauwe mannetjes (en vrouwtje) van de Belgische striptekenaar Peyo vierden vorig jaar hun 60e verjaardag. In 1986 werden de Smurfen in China succesvol geïntroduceerd. Het is niet de eerste keer dat de figuurtjes een eigen pretpark krijgen. Al in 1984 kregen alle Amerikaanse themaparken van Kings Entertainment Corporation een eigen Smurfen-attractie. In 1989 werd in Frankrijk het pretpark Big Bang Schtroumpf geopend, dat in 2003 hernoemd werd naar Walibi Lorraine. Ook in Dubai en Maleisië hebben de blauwe mannetjes een eigen pretpark. In Rusland opent een Smurfenpark in 2019 de deuren.