‘De Slimste Mens’: 'Head & Shoulders' en 'Schwarzkopf' zijn doorslaggevend en jury heeft één specifieke kandidaat in het vizier

TVUitgerekend de banale vraag om de vijf populairste shampoos te geven heeft YouTube-youngster Acid genekt bij zijn derde deelname aan ‘De Slimste Mens’. Aan ‘Head & Shoulders’ en ‘Schwarzkopf’ had Alexander Hendrickx in de finale genoeg om door te gaan. De échte winst ging naar nieuwkomer Heidi De Pauw, die de jeugd dus aftroefde. Opmerkelijk: opnieuw werd grote mond Acid behoorlijk gejend door de jury, dit keer door het duo Geirnaert-De Beule.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

De 22-jarige Acid zal de finaleweken niet halen. En wordt dus geen Slimste Mens Ter Wereld. Hij heeft met zijn drie spelbeurten wel zijn kaartje afgegeven aan de zowat één miljoen dagelijkse kijkers. En wie een grote mond heeft en grof gebekt speelt, moet tegen een stootje kunnen. “Ik ga weer winnen”, verkondigde Acid bij aanvang. Exact 54 minuten later bleek dat toch niet het geval.

In de elfde aflevering verkoos Steven Van Gucht nog niet strategisch te spelen en verliet zo eerlijk de strijd. Hockeyster Alexander Hendrickx ging nu wel voluit voor winst, liet zich strategisch ruim dertig seconden zakken en had dan alle tijd om met een handvol shampoo-merken Acid naar huis te spelen. Die moest even slikken, was even van zijn melk, maar nam dan toch sportief afscheid.

Opmerkelijk: eerst was er Jan-Jaap van der Wal die als jurylid Acid behoorlijk viseerde, nu was het de beurt aan het juryduo Jonas Geirnaert-Jelle De Beule om de jonge Blankenbergenaar te bestoken. Ze dolden vooral met het feit dat hij eigenlijk onbekend is. En ze zelfs zijn naam niet kennen en kunnen uitspreken. Wat leuk was of leek, werd uiteindelijk een beetje gênant. Omdat het niet de rol van de juryleden is om kandidaten proberen uit hun evenwicht te brengen. Al deed Acid natuurlijk zelf wel meer dan zijn best om reactie uit te lokken.

De jeugd van dienst, met Alexander Hendrickx en Acid, moest het afleggen tegen nieuwkomer en beduidend oudere Heidi De Pauw. De bazin van Child Focus won eigenlijk zonder veel moeite en met dank aan de vele hiaten in het spel van haar concurrenten.

Met de overwinning van Heidi De Pauw en de komst van professor Geert Meyfroidt lijkt de machtsgreep van jong en al dan niet bekend tv-talent even gestopt. En kunnen de traditionele die hard Slimste Mens-fans opgelucht adem halen. Al weet je maar nooit wat er straks weer aankomt.

Tot slot, voor wie het toestelletje dat quizvragen stelt wil bestellen: het gsm-nummer waarop dat zou kunnen is een onbestaand nummer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Heidi De Pauw (of ze zich voorbereid heeft): “Ik ben naar de kapper geweest. Da’s een goeie voorbereiding.”

Acid (laat zich kennen): “Ik ga weer winnen.”

Jelle De Beule (chargeert): “Je kan over pedofielen heel veel zeggen, maar ze rijden altijd traag in de buurt van een school.”

De Beule (valt Acid aan): “Ik weet het niet goed, ‘asiede’. Ik heb zitten zoeken naar YouTube, maar welke post is dat? Je moet dat nummer van de digicorder eens opschrijven.”

Van Looy (na de eerste vraag over rollercoaster Heidi): “Een ritje op Heidi duurt 1 minuut en 15 seconden.”

Geirnaert (over Boudewijnpark): “Ze hebben daar een sociaal verblijf geopend voor de buitenechtelijke kinderen van koning Albert: het Delphinarium.”

Geirnaert: “Elke keer nadat ik hier heb gezeten, ga ik naar het containerpark met de moppen die niet werken. Maar ze kunnen er daar ook niet mee lachen.”

Kantelmomenten

Tot na de ‘Open Deur’-ronde is de stand zowat gelijk, want slechts 11 seconden verschil. Met de ‘Puzzel’ slaat Alexander een kloof. Het is vooral Acid die de rol lost.

In de fotoronde heeft Acid alweer pech. Hij heeft het Navo-alfabet weliswaar geleerd, maar ziet de link niet. Alexander Hendrickx herkent geen (jonge) Belgische politici en geeft zo heel veel seconden prijs aan Heidi De Pauw.

Opnieuw is de filmpjesronde zwak. Acid mist zowat alles bij zijn fragment over de Graham Norton Show, terwijl Alexander niets weet over de Abba-reünie. De Pauw moet enkel uitspelen om te winnen. Wat vlekkeloos gebeurt.

In de finale is Hendrickx de meest geslepen speler. Hij laat zich lang zakken en speelt dan moeiteloos Acid naar huis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Heidi De Pauw 392 sec.

2. Acid 291 sec.

3. Alexander Hendrickx 255 sec.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

3. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

4. Acid: 3 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale verloren

5. Dorianne Aussems: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

6. Wiam: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx: 2 deelnames - 2 finales gewonnen

8. Heidi De Pauw: 1 deelname - 1 overwinning

Nieuwkomer

Geert Meyfroidt, 50 jaar, uit Kessel-Lo. Iedereen leerde hem het afgelopen jaar kennen als één van de mensen die de beschikbare bedden op intensieve zorg moest beheren, intensivist en kliniekhoofd van UZ Leuven en gespecialiseerd in o.a. neuro-intensieve wetenschappen. “Een professor in De Slimste Mens is een zeldzame aandoening, maar zorgt immer en altijd voor wonderlijke wendingen”, zo denkt Erik Van Looy.

LEES OOK: