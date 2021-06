‘De Slimste Mens’-finalist Bockie de Repper wordt model voor Zeeman

Showbizz Mathias Vergels annuleerde optredens wegens tinnitus: “Ik hoor nu heel slecht”

16 juni Acteur en zanger Mathias Vergels (29) zal de komende maanden niet gaan optreden. Tot eind augustus last hij op doktersvoorschrift een verplichte rustpauze in. “Omdat ik last heb van een aanhoudende toon in mijn oren”, klinkt het. “Dat maakt zingen moeilijk.”