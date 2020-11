De Sint is eindelijk aangekomen in België: “Jullie zijn allemaal kleine helden”

ShowbizzHet is zover: de Sint is aangekomen in ons land. Samen met z'n gevolg liep hij deze middag Antwerpen binnen. Door corona helaas zonder een massa wuivende kinderen, maar daarom niet minder feestelijk. Kinderen kunnen bovendien opgelucht ademhalen, want volgens de Sint zijn er ook dit jaar géén stoute kinderen.

Ketnetters zagen deze namiddag hoe de Sint, Zwarte Piet en de Kapiteins vrijdagavond aanmeerden in Antwerpen. Terwijl Sinterklaas en Piet naar het Heimelijke Hoofdkwartier trokken liep Kapitein Droogdockx niemand minder dan burgemeester Bart De Wever tegen het lijf. De burgemeester van Antwerpen had goed nieuws te melden. Volgend jaar kan Sinterklaas zijn toespraak weer vanop het stadhuis houden, want dat is tiptop gerestaureerd.

Even leek het er op dat het boek van Sinterklaas zoek was geraakt maar dankzij de Stafhouder werd het toch nog teruggevonden. Niets stond de Sint nog in de weg om zijn jaarlijkse toespraak te houden en de toespraak deed hij dit jaar van op het dak van het Heimelijke Hoofdkwartier.

De Sint sprak samen met Piet de kinderen toe. “Lieve kinderen, het is een heel raar jaar geweest en het zal nog wel even duren voor jullie weer gewoon met elkaar kunnen spelen, naar school gaan en oma en opa een bezoekje brengen zoals het vroeger was. Dat komt allemaal wel goed", suste Sinterklaas. “Maar we zullen nog even geduld moeten hebben. Maar wat er ook gebeurt: ook dit jaar zullen Zwarte Piet en ik weer over de daken lopen en dan brengen wij misschien een cadeautje mee, of wat snoepgoed. En het zou leuk zijn als jullie dan een mooie brief of tekening bij jullie schoen zouden zetten. En wat ik ook heel leuk zou vinden, is dat jullie samen spelen, buiten ravotten, liedjes zingen, lief zijn voor elkaar, gekke spelletjes verzinnen en rare dingen doen. Willen jullie dat doen?"

Mooie woorden, maar iedereen wilde natuurlijk vooral weten of er dit jaar stoute kinderen waren geweest. Dat werd toch nog even spannend. Zo was er Pim, 6 jaar, die haar oma had aangelijnd zoals een hond. Gelukkig kon Piet de Sint geruststellen: de oma van Pim is soms een beetje eenzaam, daarom heeft Pim iedere dag haar oma aan de lijn. Maar dan was er de kleine Jules, 5 jaar, die zijn opa bijna liet stikken. Maar Zwarte Piet wist wat er écht gebeurd was: Jules had zijn opa zo hard doen lachen om hem op te vrolijken dat hij bijna stikte van het lachen. En dan werd het toch nog even héél spannend toen Sinterklaas in zijn grote boek las dat Ellie, een meisje van vier jaar, haar papa had afgemaakt! Gelukkig verduidelijkte Piet dat zij een tekening had gemaakt van haar papa, maar die was niet meteen klaar en dus had ze die afgemaakt na het eten. Waarna de verlossende woorden klonken: “Lieve kinderen. Ik heb goed nieuws. Ik heb zelfs héél goed nieuws. Er zijn dit jaar géén stoute kinderen."

De Sint weet uiteraard dat dit een moeilijk jaar is geweest. “Lieve kinderen, ik weet dat jullie het soms moeilijk hebben", klonk het dan ook. “Jullie moesten je schoolvriendjes heel lang missen. Oma en opa een bezoekje brengen mag soms niet. Eens lekker gaan zwemmen of een feestje met neefjes en nichtjes is er niet meer bij. Maar toch zijn jullie allemaal héél flink. Wat zeg ik? Superflink”, voegde de Sint eraan toe. “Jullie zijn op jullie manier allemaal kleine helden. Ik ben dan ook héél trots op jullie. Daar wil ik jullie voor bedanken met een klein applausje”, waarna hij meteen de daad bij het woord voegde.

De Intrede van de Sint werd uitgezonden op Eén en Ketnet. Voor wie het gemist heeft, zendt Ketnet de Intrede opnieuw uit: vanavond om 18 uur, morgen om 8.00 uur en woensdag om 14 uur. Op woensdag is dat met Vlaamse Gebarentaal.