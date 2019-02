De 'schuldige' achter Kampioenen-marathon: “Het was als grap bedoeld” 24 UUR AAN ÉÉN STUK NAAR AANEENRIJGING VAN MISVERSTANDEN KIJKEN: WIE BEDENKT ZOIETS? Sven Ponsaerts

14 februari 2019

00u00 1 Showbizz Vierentwintig uur aan één stuk onderuitgezakt in een bioscoopzetel naar 'F.C. De Kampioenen' kijken. Voor velen klinkt het ongetwijfeld als een marteling. Maar kijk: de eerste 500 tickets vlogen gisteren de deur uit. De Vlaming is de Kampioenen nog steeds niet beu, mijn gedacht!

Fans van Boma, Marcske, Carmen en co. weten wat te doen van vrijdagavond 15 maart tot zaterdagavond 16 maart. Dan pakt Kinepolis Antwerpen uit met een hele avond, nacht én dag vol 'F.C. De Kampioenen'-plezier. Voor de marathon worden uit 21 seizoenen de 30 beste afleveringen geselecteerd. 'Verantwoordelijke' voor deze stunt: Laura Joukes, een 20-jarige studente uit Grimbergen die helemaal verslingerd is aan de fictieve amateurvoetbalploeg. "Een foltering, zeg je? Nee, naar de Kampioenen kijken is voor mij allesbehalve een marteling. (lacht) Ik heb alle 273 afleveringen met veel plezier bekeken."

