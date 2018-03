De schuld van Netflix: waarom er zeker geen 'Friends'-reünie komt TC

29 maart 2018

Er komt zeker geen reboot van 'Friends'. Dat heeft Matt Leblanc, die Joey speelde, in twee verschillende interviews aangegeven. Hoofdschuldige? Het (jonge) Netflix-publiek.

Het succes van andere reboots van comedyreeksen uit de jaren '90 doet de fans van 'Friends' al een hele tijd dromen. Nu moet die langverwachte reünie er toch komen? Als 'Will and Grace' en 'Roseanne' zo goed kunnen scoren, dan moet 'Friends' dat toch zeker kunnen doen? Waar wachten die producenten nog op? Waarom beginnen ze er niet meteen aan? "Omdat dit een héél slecht idee zou zijn", aldus Matt Leblanc (50).

Gesetteld = saai

In een Australisch radio-interview wond Matt er geen doekjes om. "Ik weet dat veel fans er op zitten te wachten, maar als het van mij afhangt komt die reünie er nooit. Net omdat ik ook zoveel van die reeks en van die personages hou. 'Friends' was heel succesvol omdat het over een bepaalde periode in het leven van een stel mensen gingen. Met name die levensfase tussen de studententijd en de periode waarin het 'echte leven' begint. Een fase die voor heel wat onzekerheid, foute keuzes, spannende romances en heftige emoties kan zorgen. En bijgevolg voor heel wat humoristische situaties. Indien we die personages nu in beeld zouden brengen, krijgen we een stel gesettelde vijftigers te zien. En ik denk dat dit veel minder leuke verhalen zou opleveren. Wil wil nu zien hoe Chandler zijn gazon maait? Dat is toch saai! Of Joey die een darmonderzoek laat doen? Daar zit toch niemand op te wachten? Nee, ik laat het liever aan de fans over om te fantaseren hoe het nu met de 'Friends' gaat. Ik denk dat die fantasie veel spannender en leuker zal zijn dan wat wij er tv van kunnen maken. Want de verwachtingen over zo'n mogelijk reboot zijn ondertussen zo hooggespannen... Wij zouden de fans enkel kunnen teleurstellen."

Kritische jongeren

In een Brits interview gaf Matt nog een andere reden. Namelijk de (terechte?) vrees dat 'Friends' een jong publiek misschien niet meer zou aanspreken. Matt baseert zich daarvoor op de stroom kritische reacties die op de social media verscheen nadat 'Friends' in het aanbod van Netflix werd opgenomen. Veel jongere Netflix-kijkers bleken geshockeerd te zijn door de humor in de iconische reeks. 'Seksistisch', 'racistisch', 'homofoob'... De millennials kunnen de grapjes van Joey en co duidelijk niet smaken. En dat was niet naar de zin van Matt Leblanc, die meteen boos reageerde. "Ik ga niet akkoord met die kritiek. Je moet alles in zijn tijdgeest zien. We hebben in 'Friends' nooit iemand willen kwetsen. Elke grap was het gevolg van een bepaalde situatie waarin een personage kwam. Er werd nooit gratuit op iemand ingehakt.' Maar voor Matt zijn die reacties een extra reden om geen reboot te maken. "De serie was altijd bedoeld voor een jonger publiek. Als je nu al weet dat de jongeren van vandaag de serie misschien veroordelen en niet zullen kijken omdat hun gevoel voor humor ingrijpend veranderd is, wat heeft het dan voor zin om er überhaupt aan te beginnen?"