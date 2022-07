De schandalen blijven zich maar opstapelen: hoe rot is de Nederlandse showbizz?

ShowbizzHet lukt de Nederlandse showbizz maar niet om zich aan de schandaalsfeer te onttrekken. De ene onthulling over grensoverschrijdend gedrag volgt de andere op, met Danny de Munk (52) als laatste grote naam in de rij. De acteur achter ‘Ciske de Rat’ heeft een aangifte wegens verkrachting aan z’n broek. ‘RTL Boulevard’-verslaggever Rob Goossens geeft in Dag Allemaal tekst en uitleg en werpt z’n licht op Vlaanderen. Krijgen we hier ook een golf aan schandaalverhalen? En keert in Nederland de rust ooit nog terug? “Er is een bekende zanger en presentator over wie al heel lang de meest kwalijke verhalen de ronde doen.”