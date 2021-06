De roze pantoffels van Dries Mertens en Kat Kerkhofs vergeet haar hondenpoepzakjes in ‘Katje Voor De Sfeer’

Film Elias en Bert kregen eerste filmrol in ‘Tom & Jerry’ dankzij TikTok: "Nooit verwacht dat ze mij zouden vragen”

7 juni Het zal je maar overkomen: je begint een account op TikTok en voor je het weet heb je een stemrol in een animatiefilm te pakken. Het overkwam Elias Verwilt (21) en Bert De Kock (26), beiden erg populair op het sociale medium. Zij zijn straks te horen in de Vlaamse versie van ‘Tom & Jerry’, een prent die vanaf 9 juni in de Belgische zalen speelt. “Ik schrok me een ongeluk”, klinkt het. “In geen honderd jaar dacht ik dat ze mij via TikTok zouden ontdekken. Ik kon niet snel genoeg ‘ja’ zeggen.”