De Romeo’s en andere Vlaamse artiesten geven feestje in Benidorm

FILM Klaasje Meijer acteert binnenkort in Nederland­se film

Een goed jaar nadat ze haar afscheid bij K3 aankondigde, focust Klaasje Meijer (26) volop op nieuwe projecten. In een TikTok-live vertelde de blondine dat ze momenteel bezig is met de opnames van een nieuwe film of serie. “Ik kan er nog niet superveel over vertellen, maar het wordt een heel leuk project in Nederland.”

14 februari