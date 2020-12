De Romeo’s verkochten al 5.000.000 ‘Frikandel XXL’-en

Drie jaar geleden werd de frituursnack op Valentijn in ons land gelanceerd en ondertussen heeft het trio voor duizenden km’s worsten verkocht, goed voor een afstand van Hamont (waar ze worden geproduceerd) tot Malaga. “Als je snel rekent, wordt er in België elke minuut 1 meter van onze worst gegeten. Dat is pure waanzin”, klinkt het bij het trio. Per verkocht stuk doneren De Romeo’s, samen met producent Vanreusel, een bedrag aan Make-A-Wish ® , een non-profitorganisatie die hiermee de wensen van kinderen met een levensbedreigde ziekte vervult. “In het eerste jaar was dat €11.500. Samen met de verkoop is dat bedrag in het 2de jaar gestegen naar €12.500, waardoor we in totaal al €24.000 hebben overgemaakt. We verwachten dat we het 3de jaar kunnen afsluiten met een nog grotere bijdrage, want in coronatijden blijft ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ fier overeind en wordt hij nog meer besteld en gegeten”, zegt Maurice De Kroon, marketing manager bij Vanreusel.