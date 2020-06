De Romeo’s schenken 12.500 euro aan goed doel dankzij verkoop van 500 km frikandellen LOV

25 juni 2020

18u17 0 Showbizz Zo’n drie jaar geleden lanceerden De Romeo’s hun eigen frituursnack: de Frikandel XXL. Het afgelopen jaar werden daarvan 1,5 miljoen stuks verkocht, goed voor 500 km worst. Een deel van de opbrengsten schenken de zangers aan Make-A-Wish.

“Het afgelopen jaar zijn er in de Belgische frituren zo’n 1,5 miljoen stuks verkocht van onze Romeo’s Frikandel XXL, goed voor 500 km worst. Omgerekend gingen er de voorbije 365 dagen non-stop meer dan 1 meter worst per minuut over de toonbank”, vertellen De Romeo’s. “In vergelijking met vorig jaar is er 10 procent meer verkocht, waardoor we 1.000 euro extra kunnen schenken aan Make-A-Wish, goed voor een totaalbedrag van 12.500 euro.”

“We willen graag iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt en ook het komende jaar blijven we de trotse ambassadeurs van onze eigen frikandel. We blijven ook centen doneren waarmee de vereniging zoveel mogelijk wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte kan blijven realiseren.”