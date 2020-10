De Romeo’s rijden rond met gepersonaliseerde nummerplaten: “Plots stond er iemand tegen mijn band te plassen” Wim Nijsten

08 oktober 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ooit stond er iemand tegen mijn band te plassen om stoer te doen tegen zijn vrienden”, zegt Chris Van Tongelen (52). Hij en zijn mede-Romeo’s Davy Gilles (44) en Gunther Levi (44) getuigen deze week in ‘Vanity Plates’ over de - soms onaangename - neveneffecten van rondrijden met een gepersonaliseerde nummerplaat.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Als u bij het rood licht achter een wagen met nummerplaat ROMEO--D, ROMEO-C of ROMEO-G staat, weet dan dat Davy Gilles, Chris Van Tongelen of Gunther Levi vóór u aanschuift. Zij zijn drie van de bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat in ons land.

Hoeveel heeft die plaat in jullie geval met ijdelheid te maken?

Gunther: Helemaal niks. Het is een mooi presentje van onze autopartner. Hij heeft voor die gepersonaliseerde nummerplaten gezorgd en het valt op. Iedereen weet het als we ergens zijn. (lacht)

Zagen jullie het meteen zitten om zo op te vallen in het -verkeer?

Chris: Ach, de mensen herkennen ons tóch. Nu zijn ze tenminste honderd procent zeker dat wij het zijn.

Davy: Het is ook de bedoeling dat het een beetje opvalt, hé. Al is dat niet altijd even aangenaam.

Hoezo?

Davy: Wel, de meeste mensen zijn positief en steken hun duim omhoog, maar er zijn er ook die in het voorbijrijden hun middelvinger opsteken.

Chris: Soms rijden mensen mij voorbij en laten ze zich weer afzakken om te zien of ik echt in die auto zit. Het is dus niet altijd even veilig.

Davy: Er zijn zelfs mensen die naast mij komen rijden en foto’s beginnen te maken.

Je kan je auto ook niet zomaar onopgemerkt ergens parkeren.

Chris: Zeg dat wel! Ik heb het zelfs eens meegemaakt dat er iemand tegen de voorband van mijn auto stond te plassen, om stoer en onnozel te doen tegen zijn vrienden, die er een foto van namen. Alleen had die gast niet gezien dat ik erop stond te kijken. (lacht) Ik heb hem gevraagd of hij het plezant zou vinden als ik een foto van hem zoals hij daar stond online zou zetten. Hij heeft er toen toch maar enkele glazen water over gegoten.

Jullie hebben deze nummerplaat gekregen, maar zouden jullie er zelf een kopen?

Chris: Ik heb ooit overwogen om CVT 468 - mijn geboortedatum is 4 juni ’68 - te nemen. Dat is nog niet al te opzichtig. Maar ik heb het uiteindelijk nooit gedaan, omdat ik het weggesmeten geld vond.

Gunther: Misschien zouden we dan gewoon onze bijnamen moeten nemen: Smalle, Krikke en Gukke. Daar zouden we pas ergens mee kunnen komen. (lacht)

LEES OOK

“Iedereen wil op de foto met WSOMMERS”: Willy Sommers toont zijn gepersonaliseerde nummerplaat