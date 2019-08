De Romeo’s organiseren Belgisch kampioenschap ‘XXL frikandellen eten’ SDE

30 augustus 2019

09u00

Bron: Showbizzsite 4 Showbizz De Romeo’s hebben wat te vieren: ze verkochten maar liefst 3 miljoen stuks van hun ‘De Romeo’s Frikandel XXL’. Het succes noopt de heren tot een originele actie: het Belgisch kampioenschap ‘XXL frikandellen eten’ organiseren.

Donderdagavond traden De Romeo’s op tijdens het eerste Foute Sunset Concert in het Q Beach House in Oostende. Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi kregen er ook een award uitgereikt door Vanreusel, de producent van ‘De Romeo’s Frikandel XXL’. Maar liefst 3 miljoen stuks gingen er al over de toonbank. “Twee jaar geleden, op Valentijn, lanceerden we onze frikandel en 2,5 jaar later wil dat dus zeggen dat er in België meer dan 1 meter worst geconsumeerd werd per minuut, dag en nacht. Onze 3 miljoen stuks zijn samen goed voor 1.050 kilometer of van Hamont tot aan de Spaanse grens”, zegt Gunther Levi. En dat succes moet gevierd worden. Daarom organiseren De Romeo’s hun eigen Belgisch kampioenschap. “Wij zijn uiteraard aanwezig, als jury. We hebben al een datum: zondag 17 november. De locatie en de details hoe mensen zich hiervoor kunnen inschrijven maken we binnenkort bekend. Ik zou zeggen, hou de media en onze socials goed in de gaten”, vertelt Chris Van Tongelen.