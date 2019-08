Exclusief voor abonnees De Romeo’s maken al volop plannen voor het najaar: “Onze vrouwen wisten waar ze aan begonnen” FV

10 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Burn-out? Als die dreigt, dan stoppen we meteen”, zeggen De Romeo’s in Dag Allemaal. Maar vooralsnog weten Chris Van Tongelen (51), Gunther Levi (43) en Davy Gilles (43) niet van ophouden. Hun zomer barst uit z’n voegen, en toch zijn twee van de drie Romeo’s nu al druk in de weer om in het najaar verrassend uit de hoek te komen.

Een vreemd gezicht. Hoogzomer, maar Davy Gilles en zijn eveneens zingende echtgenote Sasha paraderen in kerstoutfit. “Tja, in november brengen we ons eerste kerstalbum uit”, vertelt Davy ons trots. “Sasha en ik zijn nu al onze favoriete kerstsongs aan het selecteren. En om dat te doen terwijl het buiten bij momenten snikheet is, is best wel bijzonder.” Davy doet het tussendoor, want de Romeo’s-zomer barst werkelijk uit z’n voegen. Zeventig optredens in drie maanden tijd. Van Lommel tot Izegem, van pensenkermissen tot Tomorrowland: aan De Romeo’s valt deze zomer amper te ­ontsnappen.

En toch ziet ook Chris nog ruimte voor een zijproject in winterse sfeer. Met Die Freddies wil hij inspelen op de populariteit van après-ski-evenementen, zoals de Moose Bar-feestjes. Hiervoor vormt Chris een gelegenheidsduo met Romeo-songschrijver Paul Vermeulen in Tiroleroutfit. En Gunther? Die heeft geen nood aan extra werk. Toch is ook hij niet alleen met z’n gedachten bij De Romeo’s. Gunther steunt de nieuwe ambities van z’n vrouw Charlotte. Zij stelt voor ’t eerst schilderijen tentoon bij L’Art Maniac, een galerij op de ­zeedijk in Knokke.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis