De Romeo's bestaan 15 jaar: "Rentenieren? Wij geven al ons geld aan alimentatie!"

10 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Noem ze gerust de drie musketiers van de Vlaamse showbizz. Al 15 jaar zorgen De Romeo’s voor ambiance op Vlaamse podia, achter de schermen delen Chris Van Tongelen (50), Gunther Levi (42) en Davy Gilles (42) al even lang lief en leed. Een voor allen, allen voor een!

Voor De Romeo's is 2018 een bijzonder jaar. Exact 15 jaar geleden trad het trio voor de allereerste keer op. Destijds verzorgden Gunther, Chris en Davy nog het voorprogramma van de eerste lichting 'Idool'-finalisten, nu worden ze steevast geboekt als headliner op schlager-, dorps- en bedrijfsfeesten. "Die eerste jaren was ons grote probleem dat we geen eigen identiteit hadden", vertelt Gunther. "We speelden voornamelijk Engelstalige covers en medleys en daar stonden de organisatoren niet om te springen, ook al omdat ze dachten dat we zo’n typische boyband waren." Toch hebben de heren nooit het gevoel gehad dat op hen werd neergekeken. "Collega-artiesten wisten dat we konden zingen", zegt Chris. "Het publiek reageerde soms wel verrast. Mensen kenden ons natuurlijk eerder als acteur dan als zanger."

De grote doorbraak kwam er pas in 2012, met de hit 'Viva De Romeo's'. Jullie wonnen toen ook de Radio 2 Zomerhit én een MIA voor Beste Vlaams Populair.

Davy: "Dat is nog maar zes jaar geleden, hé. We mochten dat nummer brengen tijdens de eindejaarsshow van Eén en toen is de bal echt aan het rollen gegaan. 'Viva De Romeo's' heeft nochtans nooit in de hitparade gestaan, en volgens mij werd het ook nooit gedraaid op de radio."

Gunther: "We moeten het nog steeds tijdens elk optreden zingen, anders zijn de fans teleurgesteld. Natuurlijk heb je daar niet altijd evenveel zin in, maar tegelijk beseffen we dat zo’n hit het doel is van elke zanger of muzikant."

