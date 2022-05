De romance die de Zweden rode kaken bezorgde: hoe prins Carl Philip de liefde vond bij glamourmodel Sofia

RoyaltySprookjes bestaan, daar weten ze in Zweden alles van. Toen prins Carl Philip (43) in 2010 verliefd werd op tv-sterretje Sofia Hellqvist (37), stond het land in rep en roer. Niemand die er écht in geloofde, tot Sofia zich op charmante wijze begon te plooien naar de verlangens van haar toekomstige familie én van het volk, en zich zo tot moderne Assepoester kroonde. Dat bewees ze nog maar eens door met een bijzondere tiara op een evenement in Stockholm te verschijnen.

Het was een mooi zicht, daar in Stockholm. Op een etentje dat voor de Finse delegatie was georganiseerd, poseerde prins Carl Philip aan de zijde van z'n grote liefde Sofia. Die zag er stralend uit in een elegante rode jurk, maar het was vooral haar tiara die met alle aandacht ging lopen. Die had ze voor haar huwelijksdag gekregen van haar schoonouder, koning Gustaf en koningin Silvia. En het kroontje mocht dus nog eens uit de kast komen. Mits enkele aanpassingen weliswaar, want Sofia liet de smaragden voor de gelegenheid vervangen door parels. Een mooie herinnering aan hun huwelijksdag.

Maar die trouwpartij mag je dus gerust een klein mirakel noemen. Van bij de aanvang werd de relatie van de populaire prins met de promiscue brunette zwaar op de korrel genomen. Maar het burgermeisje dat aanvankelijk niet goed genoeg bevonden werd, slaagde er wonderwel in om haar uiterst pijnlijke imago om te buigen naar dat van nederige, leergierige en standvastige prinses, daar waar een Meghan Markle bijvoorbeeld alleen maar aan geloofwaardigheid verloren is. Het was dan ook een tot tranen toe bewogen Carl Philip die op 13 juni 2015 zijn bruid in de kapel van het koninklijk paleis in Stockholm aan het altaar opwachtte. Het lijdt geen twijfel dat de zoon van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia overmand werd door blijdschap én opluchting, want zijn familie, de 400 aanwezige hoge gasten, en vooral ook het Zweedse volk hadden tijd nodig gehad om zijn geliefde in de armen te sluiten. En daar hadden ze allemaal hun eigen reden voor.

Volledig scherm Prinses Sofia en prins Carl Philip van Zweden in Stockholm op 17 mei 2022 © Alamy Stock Photo

Boze zussen

Als de Zweden in 2010 weet krijgen van Carl Philips ontluikende romance met de mooie Sofia, wordt er verschrikt opgekeken. Sofia, die als dochter van een arbeidsbemiddelaar en een marketing manager nochtans geen slechte opvoeding heeft gekregen, heeft dan ook alle kaarten tegen. Om te beginnen is Carl Philips familie nog aan het bekomen van zijn breuk met Emma Pernald. Emma heeft zich tien jaar lang de vriendin van Carl Philip mogen noemen. Vanaf dag één is het meisje hartelijk ontvangen geweest door de Zweedse koninklijke familie en de media, die haar steevast liefdevol omschrijven als ‘het mooie en populaire meisje uit Göteborg’. Met Carl Philips zussen, kroonprinses Victoria en prinses Madeleine, onderhoudt ze een zichtbaar erg close band. In 2002 gaat het koppel samenwonen en in 2006 mag Emma zelfs het feest voor de zestigste verjaardag van koning Carl Gustaf bijwonen. Voor royaltywatchers en het Zweedse volk is dat hét signaal dat het prinsenpaar afstevent op een verloving. Helaas, in maart 2009 gaat die hoop in rook op, als bekend raakt dat het koppel in onderling overleg uit elkaar is gegaan. Die breuk valt zo slecht bij Victoria en Madeleine dat ze naar verluidt hun broer ervan proberen te overtuigen om de relatie toch nog een kans te geven. Maar daar heeft de prins, die volop van zijn vrijgezellenleven geniet, geen oren naar.

Volledig scherm Carl Philip en Sofia Hellqvist © getty

Naaktfoto met boa

De kans is groot dat hij zijn hart toen al verloren had aan Sofia Hellqvist, die hij op restaurant ontmoette via gemeenschappelijke vrienden. “We begonnen met een verlegen begroeting en daarna volgde alles spontaan”, bekent Carl Philip in 2015 bij de aankondiging van hun verloving. Zijn nieuwe liefde is minstens even mooi als Emma, maar sleept, in tegenstelling tot haar voorgangster, wel een bedenkelijke reputatie met zich mee. Het publiek kent haar immers nog van het populaire Zweedse realityprogramma ‘Paradise Hotel’, waar ze het in 2005 zelfs tot finaliste schopte. In dat programma proberen jonge, schaars geklede dames om ter langst in een luxueus hotel te verblijven. Alsof die passage nog niet voor genoeg ophef zorgt in koninklijke middens, heeft Sofia, die op dat moment over een verzameling tatoeages en een navelpiercing beschikt, ook geposeerd voor weinig verhullende fotoreportages. Het meest spraakmakende kiekje is een topless foto voor mannenblad Slitz, de Zweedse tegenhanger van Playboy. Daarop poseert het 20-jarige glamourmodel met een boa rond de hals.

Volledig scherm Sofia Hellqvist poseerde met een python om het lijf © KOS

Teken van gastvrijheid

Met zo’n achtergrond pak je sowieso al niet vlotjes uit bij je toekomstige schoonfamilie, maar als die personen in kwestie de koning en koningin van Zweden zijn, heb je natuurlijk een probleem. Het gerucht gaat dat prinses Madeleine jarenlang weigert om met de nieuwe vriendin van haar broer te praten. Toch zullen Carl Philip en Sofia altijd ontkennen dat zijn familie haar geen goede partij vond. “Mijn ouders en zussen waren juist nieuwsgierig om haar te ontmoeten en verwelkomden haar met open armen”, zegt Carl Philip in 2015 tegen het Zweedse TV4. Zijn moeder, koningin Silvia, was natuurlijk zelf een burgermeisje geweest, en naar alle waarschijnlijkheid was het pad bij zijn ouders ook al enigszins geëffend door zus Victoria. De kroonprinses heeft kort voordien immers moeten smeken om te mogen trouwen met fitnesseigenaar Daniel, waardoor het voor Carl Philip wellicht iets makkelijker is om zelf ook zijn burgermeisje te introduceren. In september 2010 verhuist Sofia in ieder geval naar het appartement van haar prins, vlak bij het koninklijk paleis. In 2013 mag ze het huwelijk van schoonzus Madeleine bijwonen, en ook op de doopviering van prinses Estelle en Leonore, de oudste kinderen van Victoria en Madeleine, is ze welkom. Als teken van gastvrijheid kan dat tellen. Ook Sofia is altijd lovend geweest over de ontvangst bij haar schoonfamilie: ‘Ik voelde me vanaf de eerste dag welkom.’

Volledig scherm Carl Philip en Sofia Hellqvist bij het bekendmaken van hun verloving © EPA

Gigantische haatcampagne

Waar Sofia het naar eigen zeggen wél bijzonder moeilijk mee heeft in die beginperiode, is de publieke opinie, die volgens het prinsenpaar sterk aangewakkerd werd door de media. Vooral Carl Philip is daar niet over te spreken. “Ze werd door bepaalde media geprofileerd op een pesterige manier”, laat hij zich tijdens een tv-interview ontvallen. Pas twee jaar geleden geeft ook de prinses zelf toe hoe erg ze destijds geleden heeft onder de mediastorm. “Toen mijn relatie met Carl Philip bekend raakte, werd ik onthaald op een gigantische haatcampagne”, klinkt het aan TV4. “Mensen hadden op alles commentaar, op mijn relatie, op wat ik deed en op hoe ik eruitzag. Het was heel zwaar”, zei ze. Anderzijds is het, gezien het milieu waarin ze terechtkwam, volgens royaltykenners niet onlogisch dat het volk tijd nodig had om te wennen aan het meisje met de vele tattoos en het schattige spleetje tussen de tanden. “Uiteraard was er in het begin heel wat commotie rond hun relatie”, zegt journalist Catarina Hurtig. “Misschien was haar verleden heel normaal gedrag voor een doorsnee Zweedse tiener, maar het was natuurlijk geen gepast gedrag voor een meisje dat verliefd wordt op een prins.” “Voor Sofia was het een gevecht om aanvaard te worden”, weet ook royaltywatcher Margareta Gotthardsson, die suggereert dat het prinsenpaar er bij momenten moedeloos van werd. “Sofia heeft toegegeven dat de prins en zij geprobeerd hadden om hun liefde te doven eenmaal ze beseften dat het geen lachertje zou worden als haar achtergrond onthuld werd.”

Volledig scherm Met hun kinderen Julian, Alexander en Gabriel © BELGAIMAGE

Niet voor het geld of de roem

Gelukkig overwint de liefde alles. De afwijzende houding van het volk smelt gaandeweg als sneeuw voor de zon en dat mag de immer sympathieke Sofia, die ondanks alle commotie nooit haar glimlach verliest, geheel op haar eigen conto schrijven. “Sofia heeft bewezen dat ze niet in deze relatie zit voor het geld en de roem”, zegt royaltykenner Johanna Lejon. Maar er is natuurlijk meer. Vooral door de gezamenlijke inspanningen van Sofia en het Zweedse hof kan het tij in haar voordeel gekeerd worden. Het hof heeft er alles aan gedaan om Sofia’s andere prestaties in de verf te zetten. Zo weten we dat ze na haar deelname aan Paradise Hotel naar New York trok om er boekhouden te studeren en ook haar strepen verdiende als yogalerares. In 2010 richt ze zelfs haar eigen goede doel op, Project Playground, een organisatie om benadeelde kinderen in Zuid-Afrika te helpen. Vervolgens neemt een team van adviseurs haar onder de vleugels om haar voor te bereiden op een koninklijk leven. Maar het is vooral haar fysieke metamorfose, met de hulp van een styliste, die haar stilaan ‘prinseswaardig’ maakt. Haar froufrou maakt plaats voor een gesofisticeerde haarcoupe, haar casual kleding ruilt ze in voor klassiekere outfits en haar nepbruine zonnebankkleurtje verandert in een gezonde teint. En daar blijft het niet bij: de tatoeage op haar arm laat ze weglaseren en ook haar navelpiercing wordt verwijderd. Sieren wel nog haar lichaam: de rugtatoeage van een zon, een vlindertattoo op haar romp en een kleine enkeltattoo.

Volledig scherm Op hun huwelijksdag © Getty Images

Geen verrassingen meer

Vandaag voelt Sofia zich als een vis in het (koninklijke) water. Met haar lieve en nuchtere persoonlijkheid maakte ze zich erg populair, en ook dankzij haar inzet op het gebied van gezondheid, jeugdkwesties en antipestgedrag is ze een grote aanwinst voor Zweden. Vooral met kroonprinses Victoria is er een sterke band, de kroonprinses woonde zelfs haar vrijgezellenfeest bij. Maar ook Madeleine sloot haar in de armen en tatert er tijdens officiële gelegenheden op los met haar schoonzus. Haar kleurrijke verleden negeert Sofia niet, ze zou het zelfs niet willen veranderen. “Voor mij is dat zelfs heel saai, het gebeurde tien jaar geleden en ik ben verdergegaan met mijn leven. Maar ik heb daar geen spijt van. Elke ervaring vormt een persoon. Ik ken de koninklijke familie nu al jaren. Ik begrijp hun levensstijl en ik weet dat er dingen zullen veranderen. Ik voel me klaar, er zullen geen verrassingen meer opduiken. Ik denk dat alles goed zal komen”, klinkt het in 2015 aan de vooravond van haar huwelijk. Als Carl Philip en Sofia op 13 juni 2015 in het huwelijk treden, zijn alle Zweden al lang overstag gegaan, en Sofia stelt tot hiertoe niet teleur. “Werkelijk iedereen heeft zijn mening over haar herzien”, zegt royaltykenner Gotthardsson. “Ze is heel lief, charmant en verstandig. Het Zweedse volk heeft haar in het hart gesloten.” Als Carl Philip en Sofia na de huwelijksplechtigheid in een koets door de straten van Stockholm rijden, worden ze dan ook onder luid applaus aangemoedigd door het volk. “De Zweden zijn gek op koninklijke huwelijken”, zeggen royaltyreporters naar aanleiding van de trouw. “Het hele land is in een feeststemming!” Zeven jaar na die belangrijke stap genieten de knappe prins en zijn Assepoester wellicht nog altijd na van de goede afloop van hun sprookje. De aanhouder wint, zelfs in koninklijke kringen.

LEES OOK: