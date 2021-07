De rollen zijn omgedraaid ten huize Trisha: “Ik krijg nu aandacht van mannen, en plots twijfelt Kurt aan de scheiding”

TV Deze week switchen vier twintigers tegen één dertiger: maak kennis met de deelnemers

12 juli Is het deze week de jeugd aan de macht in ‘Switch’? Of blijkt die ene dertiger toch net iets sluwer en slimmer dan zijn jongere mede-kandidaten? Adriaan Van den Hoof leidt deze week deze kandidaten in goede banen: