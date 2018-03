De relatiepauze van Mike en Marjolein, de dotatie van prins Laurent, de naaktfoto's van Emily: neem deel aan de Showbizzpoll Oordeel vooral zelf! TDS

25 maart 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 Showbizz Showbizzland laat niemand onberoerd. Break-ups en make-ups, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: alles passeert de revue. Maar wat denk jij van de actualiteit van de week? Poll mee!

Mike en Marjolein

In de achtste aflevering van 'Blind getrouwd' liepen de emoties hoog op. Mike en Marjolein besloten om opnieuw apart te gaan wonen om elkaar zo wat rust te gunnen. Even herbronnen en zien of ze mekaar dan toch niet zouden missen. Ondertussen blijven ze elkaar wel zien.

Poll Wat denk jij van deze relatiepauze? Een goed plan

In zo'n situatie zet je beter meteen door

Dit komt nooit meer goed Een goed plan 13%

In zo'n situatie zet je beter meteen door 9%

Dit komt nooit meer goed 78%

De dotatie van prins Laurent

Een speciaal ingerichte commissie heeft in de Kamer voor gestemd om eenmalig 15% van de dotatie van prins Laurent af te nemen, zo’n 46.000 euro. Er waren 12 stemmen voor en 1 stem tegen. Volgende week beslist het parlement of ze de beslissing van de commissie zal volgen.

Poll Wat denk jij van de dotatie van de prins? 15% minder? Er mag nog meer afgehouden worden

Laat Laurent nu eens met rust

Deze beslissing is correct 15% minder? Er mag nog meer afgehouden worden 53%

Laat Laurent nu eens met rust 28%

Deze beslissing is correct 19%

Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond

Vanavond start het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’. Dina Tersago (39) bezoekt, ditmaal samen met Ann Lemmens (37), boeren die België achterlieten om hun favoriete stiel uit te oefenen in Canada, Australië, Duitsland, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Poll Dames, welke boer zou jij wel willen leren kennen? BJORN, de honingwijnboer in Canada

MANU, de olijfboer in Zuid-Afrika

JEROEN, de melkveeboer in Duitsland

JAN, de cowboy in Australië

JITSE, de zorgboer in Noorwegen BJORN, de honingwijnboer in Canada 8%

MANU, de olijfboer in Zuid-Afrika 11%

JEROEN, de melkveeboer in Duitsland 4%

JAN, de cowboy in Australië 65%

JITSE, de zorgboer in Noorwegen 12%

Emily Ratajkowski pronkt op Instagram

Acteur Sebastian Bear-McClard heeft zijn kersverse echtgenote, het Amerikaanse supermodel Emily Ratajkowski (26), op pikante wijze gefotografeerd tijdens een vakantie in een zonnig oord. Het stel had een fraaie bungalow met veel privacy gehuurd en daar maakte Sebastian enkele kiekjes van zijn naakte zonnende vrouw. De beauty was zó tevreden over het eindresultaat, dat ze de beelden zelf op Instagram zette.

Poll Wat denk jij van de pikante shoot van Emily? Knap! Met een streepje naakt is niets mis

Intieme beelden moeten met niemand gedeeld worden Knap! Met een streepje naakt is niets mis 67%

Intieme beelden moeten met niemand gedeeld worden 33%

Prinses Elisabeth verlaat België

Prinses Elisabeth (16), de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch Comité van de United World Colleges en dat wil zeggen dat ze deze zomer naar het Verenigd Koninkrijk trekt om er te studeren. Het Paleis maakte het nieuws zelf bekend via de sociale media.

Poll Wat denk jij van de plannen van Elisabeth? Is dat nu echt nodig?

Het mag, maar niet met 'ons' geld

Geen probleem, ik wens de prinses veel succes Is dat nu echt nodig? 7%

Het mag, maar niet met 'ons' geld 47%

Geen probleem, ik wens de prinses veel succes 46%

België naar finale songfestival?

De Belgische inzending voor het Songfestival staat op de vierde plaats bij de bookmakers. Dat blijkt uit cijfers van de Britse site Oddschecker, die de inzet bij wedkantoren opvolgt om zo de eindstand in te schatten. Laura Groeseneken, beter bekend als zangeres Sennek, trekt voor ons land naar Lissabon met het nummer ‘A Matter of Time’.

Poll Wat denk jij van onze inzending voor het songfestival? Top! Die vierde plaats is terecht, en wie weet doen we nog beter

Ik heb mijn twijfels. Geen idee of dit zelfs de finale haalt...

Dit nummer gaat sowieso niet door Top! Die vierde plaats is terecht, en wie weet doen we nog beter 35%

Ik heb mijn twijfels. Geen idee of dit zelfs de finale haalt... 44%

Dit nummer gaat sowieso niet door 21%