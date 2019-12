De relatie van Tine Embrechts en Guga Baúl ging niet over één nacht ijs: “Het leeftijdsverschil hield me tegen” KD

16 december 2019

22u35 1 Showbizz Tine Embrechts (44) en Guga Baúl (33) vormen al een hele tijd een bekend showbizzkoppel. Hun liefde werd zelfs bekroond met twee kinderen. Toch duurde het even voor Tine toe wou geven aan haar verliefde gevoelens, en dat komt door het grote leeftijdsverschil. “Dat hield me tegen”, geeft ze toe in de razend populaire podcast van Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee.

In ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’-podcast van Maarten en Dorothee was Tine Embrechts deze week te gast. Daarin werd haar gevraagd hoe ze haar partner, acteur Guga Baúl had leren kennen. “Bij ‘Tegen De Sterren Op’, maar de rest van het verhaal hou ik liever voor mezelf”, aldus de actrice. “Ik kan wel zeggen dat het een tijdje geduurd heeft voor ik daaraan wou toegeven omdat er een groot leeftijdsverschil is tussen ons. Ik had twee kinderen die nog wat jonger waren. Hij was een frisse, jonge twintiger. Mensen denken dan: ‘Leuk, een lekker, jong ding’, maar dat hield me net tegen. Ik heb me de reacties in het begin niet zo hard aangetrokken, maar het is wel best heftig. Als een man ouder is, wordt daar niet zoveel over geschreven en gesproken.”

Toen Guga, die in het echte leven gewoon Laurent heet, een relatie begon met Tine, was hij over één ding heel duidelijk: hij wou kinderen. “Zijn grootste vraag toen hij mij leerde kennen was ‘Wil jij nog kinderen? Want als dat niet zo is, dan stap ik nu weg’”. De actrice werd op haar 40 en 42 jaar nog eens mama, maar ze heeft natuurlijk al twee kinderen uit een vorige relatie. “Wij zijn een groot gezin, wat heel levendig en fijn is, maar het is een puzzel. Mijn grote kinderen zijn altijd bij mij, maar ik heb lange tijd co-ouderschap gehad. Het is moeilijk om daar structuur in te vinden. Voor Laurent is het heftiger dan voor mij. Hij is enig kind en kwam uit een heel beschermde omgeving en werd in een gezin gesmeten met twee kinderen met veel lawaai”, lacht Tine.

Nathalie Meskens

Veel mensen denken dat Tine naast haar partner, ook een goede vriendin overhield aan haar periode bij ‘Tegen De Sterren Op’. De actrice is immers heel close met Nathalie Meskens. “Wij zijn heel goede vriendinnen. We kennen elkaar 8 jaar, denk ik. Ze had mij gevraagd voor een benefietconcert en sindsdien is er een klik”, aldus Tine, die eraan toevoegt dat ze Nathalie dus al kende voor ze de cast van ‘Tegen De Sterren Op’ vervoegde. “Ik heb een aantal vriendinnen die ik al heel mijn leven heb, maar nieuwe vriendschappen aangaan die echt blijven, dat gebeurt niet vaak. Met Nathalie had ik dat wel redelijk snel. Nathalie is iemand waar ik heel veel van kan leren. Zij is veel daadkrachtiger en veel ondernemender dan ik ben. Ik vind dat heel verfrissend om haar bezig te zien. Ik ben heel benieuwd hoe ze als mama zal zijn. Als een vrouw moeder wordt, gebeurt er iets: er komt een andere gloed, er komt een zachtheid die er ervoor niet was. Het wordt zwaar, maar ik denk dat ze het super gaat doen als mama.”