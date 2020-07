De reiskriebels van Stephanie Planckaert: “Dat bedelende zwangere tienermeisje in Frankrijk was erg confronterend” Veerle Van de Wal

13 juli 2020

11u00

Geen seizoen dat zich zo leent voor wat nostalgisch gemijmer als de broeierige zomermaanden. Deze week haalt Stephanie Planckaert (31) in Dag Allemaal vakantieherinneringen op en deelt ze haar plannen voor de zomer.

Vorige zomer ging Stephanie Planckaert nog met het gezin - man Christopher, dochters Iluna (15) en Elara (5) en zoon Mageno (12) - naar Kroatië. “Daar brachten we heel veel tijd door aan zee. Met een boot trokken we van het ene eiland naar het andere. In die streek gaan we eigenlijk al vijftien jaar op vakantie. We keren steeds terug naar dezelfde drie plekken die we intussen goed kennen.”

Naar waar gaat de eerstvolgende reis?

Voor de opnames van Château Planckaert zitten we momenteel heel vaak in de Franse Auvergne, om ons kasteel te renoveren. Onze nieuwe docusoap is immers al vanaf september op Eén te zien. Maar er wordt daar niet alleen hard gewerkt, we genieten ook wel een beetje van vakantie. Momenteel zitten we daar trouwens met de hele familie - onze B&B in Bure is even gesloten – later deze zomer keert een deel van ons regelmatig terug naar de Ardennen om onze B&B daar draaiende te houden.

Waar ter wereld voel jij je het gelukkigst?

In Oostenrijk! We gaan heel graag wandelen in de bergen. We waren er voor het laatst, toen Elara nog niet geboren was. Mageno was nog heel klein, maar ik herinner me dat hij toen wel flink gestapt heeft. Het was een bijzondere vakantie die we graag nog eens willen overdoen met ons vijven. En een deel van mijn hart ligt in Frankrijk, daar zou ik ook kunnen wonen. De natuur is er heel mooi.

Wat is je lievelingshotel?

Christopher heeft me ten huwelijk gevraagd in het Riu Hotel in Jamaica. We waren toen amper negentien jaar en zo’n luxueus hotel maakte toen heel veel indruk op ons. Anderzijds stoort het ons ook niet om in een tent te slapen, zoals we in Kroatië vaak doen.

Wat was je interessantste ­ontmoeting ooit op reis?

In het Franse Antibes kwam ik een bedelend zwanger tienermeisje tegen, uitgerekend op het moment dat ik zelf zwanger was van ­Mageno en mijn tweede boek over tienerzwangerschappen aan het schrijven was. We hebben haar een slaapplaats aangeboden. Omdat ze wou terugkeren naar haar geboorteland Roemenië, heb ik haar ticket betaald. Die ontmoeting was erg confronterend. Ik zat in een vergelijkbare situatie, maar zij had van niemand steun, ik wel. Ik heb nog lang contact met haar gehouden, ze stelt het goed.

Is je manier van reizen veranderd doorheen de jaren?

Nee, want wij gingen al meteen met onze kinderen op reis. In de toekomst willen we wel meer verre vliegtuigreizen plannen. Dat is er nog niet van gekomen, behalve dan naar Jamaica.

Een buitenlands adresje dat je eigenlijk liever met niemand zou willen delen...

Pension Kiko in Starigrad-Paklenica in Kroatië, gelegen vlak aan zee. De uitbaters zijn intussen vrienden geworden. Je krijgt er lekker eten en het is ver weg van het massa­toerisme.

Wat is je favoriete vakantie­herinnering uit je kindertijd?

Als kind gingen we weinig op vakantie, papa was altijd aan het koersen. We gingen weleens naar Turkije, omdat papa daar moest zijn voor zaken. Ik herinner me vooral dat het zand zo warm was dat ik er niet met blote voeten op kon lopen. Ik moest strandschoenen kopen op een lokale markt. Dat was voor mij al een hele belevenis!

Wanneer ging je voor het eerst op reis zonder je ouders?

Ik was maar veertien toen ik met Christopher en zijn ouders mee mocht naar Kroatië. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat mijn dochters op die leeftijd zou toestaan (lacht). Maar mijn ouders hadden een goed contact met mijn schoonouders - en ik had lang genoeg gezeurd om mee te mogen.

Wat is je favoriete plek in ons eigen land?

De Ardennen zijn prachtig. Dicht bij ons huis in Rochefort is er een panoramisch uitzicht, de Belvédère in Han-sur-Lesse. Na het avondeten gaan we daar vaak wandelen. Bijzonder mooi. Dat moeten alle Belgen gezien hebben!