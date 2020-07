De reiskriebels van Dana Winner: “Met de auto onderweg naar het Zuiden, dat is voor mij al een belevenis op zich” Veerle Van de Wal

06 juli 2020

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Geen seizoen dat zich zo leent voor wat nostalgisch gemijmer als de broeierige zomermaanden. De komende weken halen BV’s in Story vakantieherinneringen op, en delen ze hun plannen voor dit jaar. Dana Winner (55) bijt de spits af.

Wat wordt je eerstvolgende vakantie?

Zodra we tijd hebben en alle maatregelen soepel genoeg zijn, trekken we naar ons tweede verblijf in Alicante, dat doen we sowieso een paar keer per jaar. Soms met het vliegtuig, maar ik ga liever met de wagen: dan kun je telkens een andere route nemen en stoppen wanneer je wilt. De route naar het Zuiden is voor mij al een belevenis op zich.

Welke plannen heb je nog voor deze zomer?

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van vier concerten in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs op 18 en 19 juli. Het wordt een compleet nieuwe show: Weer verder gaan. Ik hoop dat er ook in augustus enkele optredens kunnen doorgaan. Het wordt tijd om er weer in te vliegen! Ik kijk er enorm naar uit, ik heb het zingen en mijn publiek hard gemist.

Ik ben mijn hart verloren in...

Zuid-Afrika. Een geweldig land, waar ik mij heel gelukkig voel. Ik kom er al sinds de jaren negentig en heb er al veel concerten gegeven, maar ik probeer telkens ook tijd te maken om te genieten van unieke plekken, zoals de vele natuurreservaten. Verder hou ik van de Zuid-Afrikaanse mentaliteit, de heerlijke keuken, het fantastische klimaat… Ons winterseizoen is de beste ­periode om te gaan, want dan zomert het daar volop.

Wat is je favoriete plek in eigen land?

Ik ga heel graag naar de Ardennen. Als je hier vanuit Hasselt vertrekt, wordt het al snel heuvelachtig en dan voel ik me meteen in vakantiesfeer. Als kind gingen we vaak met het gezin naar de Ardennen. Ik herinner me onze picknicks, met mijn zus en drie broers vormden we een grote bende. De Ardennen hebben altijd meer indruk op mij gemaakt dan de zee. In de zomermaanden vind ik het veel te druk aan de kust. Ik hou van rust in mijn hoofd en die vind ik meer in de Ardennen.

Wat is je favoriete activiteit op reis?

Ik vind het heel tof om nieuwe dingen te ontdekken. Zo heb ik mooie herinneringen aan parasailing en ik vind het ook heerlijk om bijvoorbeeld een waterscooter te huren. Ik stippel mijn vakanties vooraf nooit tot in de puntjes uit, behalve als ik bepaalde monumenten écht wil zien. Verder hou ik van sporten, zoals fietsen. Met een elektrisch exemplaar geraak je al wat verder, de ideale manier om je vakantieland te verkennen. En natuurlijk mag ook lekker eten niet ontbreken!

Ben je doorheen de jaren anders gaan reizen?

Als je jong bent, wil je vooral plezier maken en op korte tijd zoveel mogelijk beleven. Vroeger vond ik het ook leuk om op het strand te liggen, nu wil ik meer zien van de omgeving, door steden te bezoeken en culinaire uitstappen te plannen. Als je jong bent, kijk je bovendien meer naar het budget. Niet dat ik nu een big spender ben, hoor. In de toekomst wil ik wel een elektrische wagen kopen, om mee te reizen. Alleen als ik snel op een bestemming moet zijn, zou ik dan nog het vliegtuig nemen.

Wat is je favoriete vakantieherinnering uit je kindertijd?

Vanaf mijn zesde ging ik op kamp met de jeugdbeweging VKSJ, dat deed ik graag. Eén keer logeerden we in een kazerne en bezochten we de grotten van Kanne. Ik herinner me ook een treinreis naar Dinant op mijn tiende, via het werk van mijn vader die bij de spoorwegen werkte. Drie weken lang op kamp, zonder mijn ouders. Ik genoot daarvan.

Naar waar ging de eerste reis met je eerste loon?

Dat moet onze kust geweest zijn. Pas veel later, met mijn eerste vriend, ben ik voor het eerst zonder ouders naar het buitenland geweest. Naar Griekenland, geloof ik – dat is me niet echt bijgebleven... (lacht)

‘Weer verder gaan’ met Dana Winner, 18 en 19 juli, telkens om 18u en 21u, Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs.