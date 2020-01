De ‘reis van de laatste hoop’ voor Olivier en Annelien lijkt met een sisser af te lopen: “Hij kan niet zonder haar, zij neemt haar lot in eigen handen” Redactie

14 januari 2020

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hun gezinsreisje naar Tenerife met oudjaar was volgens intimi bedoeld als voorzichtige toenaderingspoging. Maar alles wijst erop dat de situatie tussen Annelien Coorevits (33) en Olivier Deschacht (38) ongewijzigd is. En dat ondanks zijn opvallende smeekbede.

“Ik vergat het belangrijkste: familie. En daar betaalde ik de hóógste prijs voor: Annelien is mijn leven, ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit met iemand anders samen zal zijn.” Het is bijna een noodkreet van Olivier Deschacht, in een recent interview met weekblad Humo. Hoe hij zichzelf de schuld geeft voor de breuk met zijn Annelien. Met een mix van voorzichtige hoop en bitter realisme.

Dat laatste gevoel lijkt het nu te halen. Enkele dagen nadat ze terugkwamen van wat volgens intimi hun ‘reis van de laatste hoop’ was, met het gezin en enkele vrienden richting Tenerife, lijkt er te weinig veranderd in hun situatie om van enige toenadering te spreken.

Begin van het einde

Dat wordt ook bevestigd door de entourage van het koppel. De reis zou niet meteen voor romantiek hebben gezorgd. Al is het ook niet zo dat er nieuwe disputen ontstaan zijn. Eerder status quo dus: uit elkaar in een goede verstandhouding, zonder dat ze reeds zijn overgegaan tot een definitieve echtscheiding.

“Nee, geen echtscheiding. Laat ons zeggen dat Annelien en ik uit elkaar zijn’, benadrukte Olivier nog eens in het eerder aangehaalde interview. Om daarna weer de schuld voor de breuk bij zichzelf te leggen. ‘Toen ik bij Anderlecht totaal onverwacht aan de deur ben gezet, heb ik daar slecht op gereageerd. Zo diep zat ik. In die zin kun je zeggen dat mijn vertrek bij paarswit toen een beetje het begin van het einde is geweest.”

Vlucht vooruit

Uit alles wat Olivier zegt, blijkt duidelijk dat hij Annelien nog niet uit z’n hoofd heeft gezet. En dat hij hoopt dat hij haar opnieuw voor zich kan winnen. Door een reis met het gezin, door dicht bij huis te werken - in Waregem - en z’n taken als vader ter harte te nemen.

Maar terwijl Olivier zich blijft vastklampen aan de laatste strohalm, neemt Annelien ­dezer dagen de vlucht vooruit. Het nieuwe jaar ziet er bijzonder druk uit voor haar. Haar eigen Miracles-collectie, die tot nu toe bestond uit kleren en accessoires, werd uitgebreid met een schoenenlijn. Het ­bewijs dat Annelien het goed doet als zakenvrouw, en echt wel op eigen benen staat.

Bloot-tv

En ook op televisie zullen we Annelien te zien krijgen in 2020. Na veel tegenstrijdige berichten is het nu helemaal zeker dat ‘Temptation Island’ een nieuw seizoen krijgt op VIJF. Met Annelien als hét gezicht, want in tegenstelling tot vorige jaren is er voorlopig geen sprake van een Nederlandse co-presentator.

In ons buurland is immers nog altijd niets beslist over het eventuele uitzenden van een nieuw ‘Temptation’-seizoen. Tv-analisten daar vrezen er alleszins voor. RTL zou ­meegaan in een ‘nieuwe preutsheid’ bij onze noorderburen. De zogeheten bloot-tv heeft er afgedaan, klinkt het. De afgelopen maanden botsten diverse ‘gewaagde’ projecten op hevige weerstand, en verwacht wordt dat dat bij ‘Temptation Island’ ook het geval zal zijn. Afwachten dus of ze alsnog instappen in het nieuwe seizoen, en of dit ­zonder de broodnodige ­Nederlandse steun dan toch het allerlaatste jaar van ‘Temptation’ wordt.